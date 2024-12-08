США готовят пакет помощи Украине почти на миллиард долларов: что в него войдет

Средства будут направлены на закупку оружия у производителей.

В субботу, 7 декабря, Соединенные Штаты представили новый пакет помощи для Украины в размере 988 миллионов долларов в виде нового оружия и оборудования. Это почти половина уже выделенной суммы в 2,21 млрд долларов в рамках инициативы USAI.

Об этом пишет Reuters.

"Администрация Байдена работает над тем, чтобы взять на себя обязательство закупать оружие у промышленности, а не изымать его из американских оружейных запасов", – отмечает агентство.

Объявление о новом пакете помощи было сделано в субботу, когда представители оборонной промышленности и политики встретились на ежегодном Национальном оборонном форуме имени Рейгана в Калифорнии. Известно, что средства будут направлены на закупку боеприпасов для РСЗО HIMARS, а также дроны и запчасти для артиллерийских установок, поставленных ранее.

Администрация Байдена по-прежнему имеет в своем распоряжении около 6 миллиардов долларов президентских полномочий по сокращению расходов, предоставленных Конгрессом, включая средства, утвержденные в 2024 году, и средства, обнаруженные Пентагоном после переоценки стоимости оружия, поставленного на Украину.

По данным Пентагона, после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года США выделили Украине военную помощь на сумму более 62 миллиардов долларов.

Напомним, ветеран армии США назвал условие, при котором избранный президент США Дональд Трамп вооружит Украину. Причем в случае соблюдения этого условия, Трамп может передать Украине все необходимое вооружение.

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