США готовят второй пакет помощи на 6 миллиардов долларов: что в него войдет и когда объявят

Соединенные штаты Америки уже готовят для Украины второй пакет военной помощи. Как узнали журналисты Politico, в Вашингтоне рассматривают рекордную сумму, которую до этого невозможно было представить. Уже 26 апреля США планируют закупить Украине оружие на 6 миллиардов долларов.

Что войдет в новый пакет, когда его наконец объявят и какие "вкусики" для ВСУ туда уже точно войдут — смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

25 апреля Украина праздновала передачу ВСУ такого долгожданного пакета помощи от США на 1 миллиард долларов. Эта сумма стала рекордом, но оказывается, что совсем ненадолго.

Что войдет в новый пакет помощи от США

Журналисты издания Politico со ссылкой на двух американских чиновников анонсируют новый рекордный транш. На этот раз Америка объявит действительно огромную сумму в 6 миллиардов. Туда должны войти и Patriot, а также ракеты для самолетов.

Пакет военной помощи, вероятно, анонсируемый в пятницу 26 апреля, будет включать в себя системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и авиационные ракеты класса «воздух-воздух» для истребителей.

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Но здесь есть один аспект. Если оружие на 1 миллиард долларов, которое американцы согласовали передать 24 апреля, в Украину прибудет менее чем через неделю, именно такую оценку дают в Пентагоне, это будет идти годами. И все потому, что вышеперечисленное США не возьмут с собственных складов, а закажут напрямую у производителей. А потом уже новенькую доставят в Украину.

Оборудование, которое также включает в себя боеприпасы для высокомобильных ракетно-артиллерийских систем и национальных передовых зенитно-ракетных систем, скорее всего, не прибудет в Украину через несколько лет, поскольку деньги выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Согласно USAI, Пентагон заключает контракты с американскими оборонными фирмами на изготовление нового оборудования для Украины, а не использование текущих запасов США.

По данным журналистов, объявят о выделении нового транша Украине уже 26 апреля. Сделает это глава Пентагона Ллойд Остин в рамках встречи Рамштайна.

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Ожидается, что министр обороны Ллойд Остин объявит о новой помощи во время виртуальной встречи в пятницу, где соберутся более 50 стран, входящих в Контактную группу по обороне Украины. Это будет толчком после того, как США были вынуждены появляться на ежемесячные сборы с пустыми руками в течение месяцев, пока финансирование было остановлено в Конгрессе.

"Одна из вещей, которую мы смогли увидеть на этой войне, состоит в том, что когда украинцы получают необходимые поставки, они могут быть эффективными", — заявил глава объединенного комитета начальников штабов армии США Чарльз Браун.

Помощь от Европы

Бок о бок с американцами все новую помощь объявляют и европейские партнеры Украины. 23 апреля свой самый большой оборонный пакет Киеву объявил Лондон. В нем так нужна нам ПВО, бронетехника для фронта, лодки и даже ракеты.

Как сообщили в правительстве его Величества, Британия пообещала передать 1600 "ударных" и зенитных ракет, а также неназванное количество дополнительных дальнобойных ракет StormShadow. Благодарят в Министерстве финансов британцев и за прямую бюджетную помощь Украине. Лондон и здесь на высоте.

Постепенно улучшается и ситуация с поставкой Украине ПВО. Издание El Pais утверждает, что правительство Испании готовится передать Украине дополнительные боеприпасы для американских ЗРК Patriot. Ранее в медиа ходили слухи, что Мадрид передаст Украине и сами системы, однако никаких новых деталей пока неизвестно.

Греция отказалась передавать ПВО

А вот Греция передать Украине собственное ПВО — отказалась. Ранее Financial Times писали, что на Афины давили ЕС и НАТО, пытаясь убедить средиземноморскую страну прислать в Украину свои батареи Patriot, а также какое-то количество советских ЗРК С-300, также находящихся на их вооружении.

Греки же взамен просили гарантии безопасности от Штатов, ведь имеют давний конфликт с Турцией — другим членом НАТО. После бессчетных дискуссий Премьер-министр Греции отказал Киеву в помощи.

"Греция не будет передавать Украине С-300 или Patriot. Нас спросили, и мы объяснили, почему мы не можем этого сделать. Греция разными способами поддерживала Украину оборонным оборудованием. Но мы с самого начала заявили, что не можем передать системы вооружений, которые есть критически важными для нашей способности к сдерживанию», — говорится в сообщении.

Ранее греки также заявили, что не передадут Украине и собственные истребители F-16 по той же причине. По данным издания Defence Express Афины планируют списать свои f-16 и заменить их на более новые f-35, но начнут этот процесс только в 2028 году. На списание должны пойти 32 F-16 версии Block 30.

Напомним, в рамках авиационной коалиции уже согласовали передачу Украине 45 американских истребителей от Дании, Нидерландов, Норвегии и Бельгии, которых достаточно для 3 эскадрилий. Первые шесть от Копенгагена должны прийти уже в конце весны.

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Учитывая это, в американском Госдепе дают осторожные, впрочем, позывные прогнозы для ВСУ. По словам представителя Госдепартамента США в Брюсселе Дэниеля Сайзека, в Вашингтоне верят, что принятый 61 миллиард пособий для Украины на 2024 год укрепит ВСУ и быстро изменит ситуацию на фронте.

"Изменения на линии фронта могут быть очень быстрыми, потому что США начнут отправлять оружие и оборудование в Украину уже на этой неделе. И это поможет Украине укрепить боеспособность ВСУ. США гордятся тем, что поддерживают Украину, но прежде всего страну защищает ее народ – смелые, храбрые украинцы, которые борются и умирают за свою страну", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее американские чиновники заявляли, что пакет помощи от США поможет Украине отразить новое российское наступление. Президент Владимир Зеленский заявлял, что россияне пойдут в новое массированное нашествие в конце мая-начале июня.

Подтверждали эту информацию и в ГУР. По словам Буданова, украинцев будет ожидать не легкая прогулка: тяжело будет на фронте, в тылу и гражданском, но Украина точно сдержит врага.

Напомним, Соединенные Штаты Америки могут уже в пятницу объявить о закупке для Украины нового вооружения более чем на 6 миллиардов долларов.

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