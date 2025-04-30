США испытали новую гиперзвуковую ракету Dark Eagle: может достичь любой точки Земли за считанные минуты

Пусковая установка Dark Eagle / © Википедия

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США провели секретное испытание нового гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия. Баллистическая ракета Dark Eagle летит со скоростью в пять раз превышающей скорость звука и может достичь любой точки Земли в считанные минуты.

Об этом сообщает онлайн-издание Interesting Engineering.

В сообщении Пентагона говорится об испытании, состоявшемся со стартовой площадки на базе Космических сил США на мысе Канаверал. Подробности запуска не опубликованы. В то же время предупреждение Береговой службы указывало на зону безопасности, простирающуюся в Атлантику, в юго-восточном направлении.

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Ракета Dark Eagle («Темный орел») была разработана для достижения скорости примерно 6000 км/ч или 5 Махов — в пять раз больше скорости звука. Дальность полета оценивается в 2775 км.

По данным американских военных, гиперзвуковое оружие может поразить любую точку мира в течение нескольких минут.

«Эта наземная система, запускаемая с грузовиков, вооружена гиперзвуковыми ракетами, которые могут достичь верхнего слоя земной атмосферы и оставаться вне зоны действия систем противовоздушной и противоракетной обороны, пока не будут готовы нанести удар, а затем реагировать будет уже слишком поздно», — говорится в сообщении армии США в социальных сетях, в котором описывается новое оружие.

Первый полноценный блок Dark Eagle заработает в 2025 финансовом году, он будет состоять из четырех пусковых установок с восемью ракетами.

ВМС США также стремятся интегрировать возможности гиперзвукового оружия в свои эсминцы и подлодки.

Напомним, Россия создает потенциально угрожающий арсенал оружия, способный обеспечить победу в тотальной космической войне против Запада.