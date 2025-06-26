США могут финансировать помощь Украине через взносы в НАТО — политолог

Флаг США / © Getty Images

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Соединенные Штаты Америки могут изменить механизм оказания помощи Украине, интегрировав ее в членские взносы в НАТО.

Об этом заявил политолог Алексей Буряченко.

«Многие ранее критиковали, что Штаты при Трампе не подают в Конгресс следующий пакет военной помощи. Тот самый макрофин, который был рекордным в прошлом году. Эти деньги уже будут — я разбирал заявления, заложенные в коммюнике НАТО: там отмечено, что страны-члены в эти 3,5% ВНП будут интегрировать военную помощь для Украины», — пояснил он.

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По словам Буряченко, США тратят 3,5% от валового национального продукта на финансирование НАТО, и теперь эти средства могут включать помощь Украине в виде вооружения.

Это может означать, что не будет следующего макрофина для Украины на 2025 год. Но США будут помогать Украине через вклады в НАТО и туда будет заложена милитарная помощь Украине», — сказал политолог.

Он также прокомментировал заявление вице-президента Джей-Ди Венса, охарактеризовавшего новый внешнеполитический подход как «доктрину Трампа».

«Трамп сказал, что для них важно, чтобы Украина получила самое вооружение, а не деньги американских налогоплательщиков, которые могут пойти на какие-то бюрократические расходы. По сути он дал пас на критику демократов, когда львиная доля расходов на помощь Украине где-то терялась до непосредственной военной помощи», — подытожил Буряченко.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Гааге отреагировал на атаку РФ по Киеву.

Мы ранее сообщали, что во время закрытой встречи с лидерами стран НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что с Украиной «нужно что-то делать», поскольку ситуация «полностью вышла из-под контроля».