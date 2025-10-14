США могут предоставить Украине "Томагавки": эксперт объяснил, что это значит на самом деле

Томагавк для Украины

Американские крылатые ракеты Tomahawk, о возможной поставке которых Украине заговорил президент США Дональд Трамп, вряд ли станут «оружием-переломом» в войне с Россией.

Об этом в эфире Украинского радио сказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

В то же время он подчеркнул, что этот шаг может иметь мощное политическое и символическое значение.

По словам эксперта, ракета Tomahawk — это эффективное оружие, которое США использовали еще во время войны в Персидском заливе. Ее могут запускать с воздушных, морских и наземных платформ, но именно наземные установки до сих пор практически не применялись в боевых действиях.

«Украина, вероятнее всего, получит именно наземные пусковые установки. Это больше политический сигнал, чем реальный боевой ресурс, если учесть нынешние цели, которые мы уже можем поражать своими средствами», — отметил Крамаров.

«Томагавк» — как элемент информационного давления

По мнению эксперта, публикация украинской разведкой списка из 150 российских оборонных предприятий, которые могут стать потенциальными целями, является психологическим сигналом Кремля.

«Не только „Томагавки“ могут туда прилететь — украинские беспилотники тоже. Это информационное давление и демонстрация того, что мы отлично понимаем, где находится военная инфраструктура России», — пояснил он.

Перед возможной передачей ракет Трамп заявил, что хочет пообщаться с Путиным перед окончательным решением. Между тем, в Вашингтоне находится украинская делегация, а на 17 октября запланирована встреча президентов США и Украины.

Крамаров подчеркнул, что прогнозировать действия Дональда Трампа сложно.

«Многое зависит от его политической воли. Если США поддержат Украину по израильскому сценарию — с реальным привлечением американских систем обороны — это может стать настоящим переломным моментом. Но пока это скорее жест поддержки, чем изменение баланса сил на фронте», — сказал Крамаров.

Напомним, 13 октября Дональд Трамп заявил журналистам, что может отправить Украине ракеты «Томагавк», если Кремль не пойдет на урегулирование войны. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что возможность поставок ракет активно обсуждается в Вашингтоне.