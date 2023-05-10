США не будут передавать Украине ракеты большого радиуса действия — Politico

В Вашингтоне считается эта проблема решенной благодаря запланированной поставке из Великобритании.

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не планирует брать пример с руководства Великобритании и отправлять в Украину ракеты большого радиуса действия.

Об этом информирует издание Politico.

В сообщении указывается, что в Вашингтоне считают, что эта проблема может быть решена благодаря запланированной поставке из Великобритании.

Лондон планирует передать Украине ракеты, действующие на расстоянии 300 километров.

Эти ракеты действуют на такой же дальности, как и ракеты ATACMS, которые Соединенные Штаты отказались передавать украинским военным.

Издание цитирует американского чиновника, заявившего, что: "наша политика по ATACMS не изменилась". Он заявил, что США будут продолжать предоставлять Украине комплексы Patriot, боеприпасы и бронетехнику.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания готовится отправить в Украину ракеты Storm Shadow, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Чехии Петр Павел сообщил, что его страна передает Украине два ЗРК "Куб" и ракеты к ним. Также эта страна рассмотрит возможность передачи ВСУ самолетов L-159.

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