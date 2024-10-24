США не изменили мнения по поводу ударов вглубь территории РФ — Белый дом

Руководство США все еще не изменило свое мнение по поводу ударов по территории РФ.

Соединенные Штаты не изменили своего мнения по поводу предоставления разрешения на удары американским оружием по территории РФ.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

На вопрос журналиста о том, может ли Вашингтон предоставить Украине разрешение на удары по территории РФ после того, как стало известно о развертывании войск КНДР на территории РФ, он ответил, что "мы внимательно следим за этим, и это то, где мы сейчас находимся". ".

Он отметил, что в Белом доме просто "не знают, будут ли эти войска развернуты против Украины в боевых действиях, и если да, то где, когда и как".

"У меня нет никаких политических решений или вариантов, чтобы говорить об этом сегодня. Последнее, что я могу сказать, это то, что политика президента не претерпела никаких изменений в том, что касается того, что мы предоставляем Украине, и как они это используют". ", – сказал Кирби.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах заявили, что военные из КНДР, привлекаемые для войны против Украины, являются такими же законными целями, как и российские агрессоры.

что стало известно, сколько военных Северная Корея отправила на войну в Украину.

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