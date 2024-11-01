США объявили новый пакет военной помощи Украине: что в него вошло

Украина получит из запасов Пентагона боеприпасы для NASAMS и HIMARS, а также ракеты "Стингер" и противотанковые комплексы Javelin.

Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи для удовлетворения критических требований безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в срочном объявлении на сайте Пентагона, опубликованном в пятницу, 1 ноября.

"Объявленный пакет помощи является шестьдесят девятым траншем администрации Байдена, который будет предоставлен из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года. Этот пакет, выделенній в рамках президентских полномочий, оценочная стоимость которого составляет 425 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых неотложных потребностей", – говорится в сообщении.

В пакет помощи вошли перехватчики ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.

Полный список выделенной помощи включает:

боеприпасы для ЗРК NASAMS;

ракеты "Стингер";

оборудование и боеприпасы для борьбы с БПЛА;

боеприпасы класса "воздух-земля";

боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;

противотанковые ракеты TOW;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры Stryker;

стрелковое оружие и боеприпасы к нему;

медицинское оборудование;

взрывчатка;

запчасти, вспомогательное оборудование и обучение.

В Пентагоне отметили, что продолжают работать вместе с около 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по обороне Украины и связанных с ней коалиций, чтобы находить новые возможности для удовлетворения неотложных потребностей Украины в противостоянии российской агрессии.

Напомним, эксперт объяснил, почему Швеция до сих пор не передала Украине обещанный разведывательный самолет ASC 890. По словам Константина Криволапа, точку в вопросе предоставления Украине высокотехнологичного самолета дальнего радиолокационного обнаружения должны поставить Соединенные Штаты.

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