США объявили новый пакет военной помощи Украине: что в него вошло

Украина получит из запасов Пентагона боеприпасы для NASAMS и HIMARS, а также ракеты "Стингер" и противотанковые комплексы Javelin.
Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи для удовлетворения критических требований безопасности и обороны Украины.
Об этом говорится в срочном объявлении на сайте Пентагона, опубликованном в пятницу, 1 ноября.
"Объявленный пакет помощи является шестьдесят девятым траншем администрации Байдена, который будет предоставлен из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года. Этот пакет, выделенній в рамках президентских полномочий, оценочная стоимость которого составляет 425 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых неотложных потребностей", – говорится в сообщении.
В пакет помощи вошли перехватчики ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.
Полный список выделенной помощи включает:
- боеприпасы для ЗРК NASAMS;
- ракеты "Стингер";
- оборудование и боеприпасы для борьбы с БПЛА;
- боеприпасы класса "воздух-земля";
- боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;
- противотанковые ракеты TOW;
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- бронетранспортеры Stryker;
- стрелковое оружие и боеприпасы к нему;
- медицинское оборудование;
- взрывчатка;
- запчасти, вспомогательное оборудование и обучение.
В Пентагоне отметили, что продолжают работать вместе с около 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по обороне Украины и связанных с ней коалиций, чтобы находить новые возможности для удовлетворения неотложных потребностей Украины в противостоянии российской агрессии.
Напомним, эксперт объяснил, почему Швеция до сих пор не передала Украине обещанный разведывательный самолет ASC 890. По словам Константина Криволапа, точку в вопросе предоставления Украине высокотехнологичного самолета дальнего радиолокационного обнаружения должны поставить Соединенные Штаты.
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