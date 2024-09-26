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США объявили о новом пакете помощи на $375 млн: список вооружения

США объявили о новом пакете помощи на $375 млн: список вооружения

Пентагон объявил о новом пакете помощи для Украины / Фото: Associated Press

В Пентагоне заявили, что у Украины будут инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией.

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи.

Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

В сообщении указывается, что новый пакет будет содержать военную помощь на сумму $375 млн.

В новый пакет помощи войдут ракеты класса воздух-земля для истребителей F-16.

Кроме того, в новом пакете помощи будут:

  • Боеприпасы для ракетно-артиллерийских HIMARS;
  • Артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
  • Противотанковые ракеты TOW;
  • Противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • Бронетранспортеры M1117;
  • Транспортные средства MRAP;
  • Легкие тактические автомобили;
  • бронированные мостовые системы;
  • стрелковое оружие;
  • Патрульные катера;
  • взрывное оборудование и боеприпасы;
  • Запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что Салливан озвучил возможности нового пакета помощи для Украины еще до конца сентября 2024 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне объяснили, почему применяется "дозированный подход" в поставках вооружения.

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