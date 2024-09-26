США объявили о новом пакете помощи на $375 млн: список вооружения

В Пентагоне заявили, что у Украины будут инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией.
Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи.
Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.
В сообщении указывается, что новый пакет будет содержать военную помощь на сумму $375 млн.
В новый пакет помощи войдут ракеты класса воздух-земля для истребителей F-16.
Кроме того, в новом пакете помощи будут:
- Боеприпасы для ракетно-артиллерийских HIMARS;
- Артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- Противотанковые ракеты TOW;
- Противотанковые системы Javelin и AT-4;
- Бронетранспортеры M1117;
- Транспортные средства MRAP;
- Легкие тактические автомобили;
- бронированные мостовые системы;
- стрелковое оружие;
- Патрульные катера;
- взрывное оборудование и боеприпасы;
- Запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
Напомним, ранее сообщалось, что Салливан озвучил возможности нового пакета помощи для Украины еще до конца сентября 2024 года.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне объяснили, почему применяется "дозированный подход" в поставках вооружения.
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