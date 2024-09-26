США объявили о новом пакете помощи на $375 млн: список вооружения

В Пентагоне заявили, что у Украины будут инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией.

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

В сообщении указывается, что новый пакет будет содержать военную помощь на сумму $375 млн.

В новый пакет помощи войдут ракеты класса воздух-земля для истребителей F-16.

Кроме того, в новом пакете помощи будут:

Боеприпасы для ракетно-артиллерийских HIMARS;

Артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

Противотанковые ракеты TOW;

Противотанковые системы Javelin и AT-4;

Бронетранспортеры M1117;

Транспортные средства MRAP;

Легкие тактические автомобили;

бронированные мостовые системы;

стрелковое оружие;

Патрульные катера;

взрывное оборудование и боеприпасы;

Запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что Салливан озвучил возможности нового пакета помощи для Украины еще до конца сентября 2024 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне объяснили, почему применяется "дозированный подход" в поставках вооружения.

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