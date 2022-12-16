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США объявят новый пакет помощи Украине с дополнительными средствами ПВО – Белый дом

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
189
Время на прочтение
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США объявят новый пакет помощи Украине с дополнительными средствами ПВО – Белый дом

Фото: http://www.defense.gov/

В администрации американского президента пока не раскрыть, о каких именно ПВО идет речь.

Вскоре США объявят о следующем пакете военной помощи Украине, который будет содержать больше средств противовоздушной обороны.

Об этом пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил 16 декабря, пишет The Guardian.

"Как вы видели в предыдущих пакетах, я думаю, вы можете ожидать, что в этом вы увидите дополнительные возможности противовоздушной обороны", – коротко сообщил Кирби.

Напомним, издание Politico сообщило, что из-за возможного наступления России на Киев США могут дать Украине новое оружие. Речь идет о системах ПРО Patriot, комплектах боеприпасов для прямой наводки и наземных бомбах малого диаметра.

Добавим, что в преддверии Сенат США одобрил законопроект с рекордным оборонным бюджетом на 2023 год. Речь идет о 858 млрд дол. Из этой суммы 800 млн дол. предназначено для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
189
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