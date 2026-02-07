США одобрили продажу Украине запчастей для военной техники на 185 млн долларов

Флаги Украины и США / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

США согласовали продажу Украине запасных частей для военной техники, уже находящейся на вооружении украинских сил.

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечают журналисты, решение было принято на фоне ужесточения российских обстрелов и критических потребностей обороны Украины. Американские запчасти должны помочь в техническом обслуживании и поддержании боеспособности техники, используемой украинскими военными.

Общая стоимость сделки составляет 185 миллионов долларов, сообщают СМИ.

Пакет помощи включает запасные части так называемого «класса IX», необходимые для сохранения боевых возможностей военной техники.

В список входят двигатели, трансмиссии, тормозные системы, колеса и шины. По данным источников эти компоненты существенно упростят техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.

На этом фоне Россия активизировала удары по энергетической системе Украины, пытаясь создать дополнительные проблемы для мирного населения в зимний период.

«Эти запчасти помогут поддерживать технику в боевом состоянии каждый день», — заявили представители оборонительных кругов в Вашингтоне.

