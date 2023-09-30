"США опасаются эскалации из-за положительного эффекта": израильский военный эксперт об ATACMS

Для ракет ATACMS, которые обещают Украине союзники, не нужно использовать самолеты.

Об этом заявил израильский военный эксперт Давид Гендельман на телеканале "Эспрессо".

Он рассказал, что Scalp и Storm Shadow были доставлены немного, но пользу они приносят.

"А если к ним добавить ATACMS, то это дополнительный плюс для Украины. Потому что для них не нужно использовать самолеты, они запускаются с наземных HIMARS. Украина не просто так давно просит ATACMS, и не просто так США до сих пор не давали. Похоже, обе стороны согласны, что от этого будет положительный эффект, – заметил Гендельман.

По его словам, россиянам некуда оттягивать штабы и склады на южном фронте, потому что рано или поздно они упрутся в море.

Еще один дополнительный плюс влияния на южном фронте является то, что Россия не может оттянуть свои штабы и склады. Потому что рано или поздно они упрутся в море. ATACMS могут доставать на всю эту глубину. Посмотрим, поступят ли ATACMS на фронт в ближайшее время, потому что информация ежедневно противоречива. В любом случае применения этих ракет на фронте еще не было. Если они все же поступят и начнут применяться, то мы сможем реально увидеть их на практике", — подчеркнул Гендельман.

Добавим, что перед украинскими военными стоит задача отогнать вражескую авиацию, аэродромы которой находятся на большом расстоянии. Кассетные ATACMS являются уникальной возможностью бороться с авиабазами врага.

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