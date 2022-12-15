США планируют передать Украине оборудование для создания "умных бомб" — WP

Пока неизвестно, одобрил ли президент США Джо Байден передачу Украине оборудования

В США планируют передать Украине комплект современного электронного оборудования Joint Direct Attack Munition (JDAM), способного превращать неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы".

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Источники издания среди высокопоставленных американских чиновников сообщили, что благодаря "умным бомбам" украинские военные смогут точно поражать позиции врага.

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В сообщении не указывается, одобрил ли президент США Джо Байден передачу Украине комплекта оборудования JDAM.

"Поставка JDAM станет еще одним важным шагом Вашингтона, чтобы помочь Украине отразить вторгшиеся российские силы, предоставив новый способ нацеливания на российские подразделения и штабы", — пишет газета.

Комплект Joint Direct Attack Munition (JDAM) работает на основе GPS и превращает обычные авиационные бомбы во всепогодные и управляемые боеприпасы.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Запада рассматривают возможность передачи Украине истребителей, чтобы обеспечить для ВСУ преимущество над российскими оккупантами и положить конец войне.

Кроме того, мы ранее информировали, что Чехия начнет производить оружие для Украины в больших количествах.

Новости ТСН 19:30 за 14 декабря 2022 года | Новости Украины

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