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США подготовили новый пакет оружия для Украины на $275 млн — AP

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США подготовили новый пакет оружия для Украины на $275 млн — AP

Фото: Associated Press

В новом пакете будут боеприпасы для гаубиц, снаряды для артиллерии и ракеты для систем HIMARS.

США подготовили для Украины дополнительную военную помощь на 275 миллионов долларов, включая большое количество боеприпасов и высокотехнологичных систем, которые можно использовать для обнаружения и противодействия беспилотникам.

Об этом сообщает AP.

Общая сумма пособия меньше, чем в большинстве последних пакетов, предоставленных США. Источники издания объяснили, что это происходит потому, что многие военные чиновники и эксперты прогнозируют уменьшение интенсивности боевых действий зимой.

Собеседники издания сообщили, что новый пакет помощи включает боеприпасы для гаубиц, снаряды для артиллерии и ракеты для систем HIMARS.

Кроме того, в новом пакете США поставят системы противодействия беспилотникам и противовоздушной обороне, а также HUMVEE, генераторы и другое боевое оборудование.

Источники издания сообщили, что официально о новом пакете помощи было объявлено в пятницу, 9 декабря.

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Дата публикации
Просмотры
172
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