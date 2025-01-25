США подумывают о закупке оружия для Украины за счет замороженных активов России

По словам Кита Келлога, такая идея может стать частью комплексного решения, которое одновременно поддержит Украину и укрепит оборонную промышленность США.

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что государство рассматривает возможность закупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом Келлог сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Спецпредставитель президента США рассказал, что подход по закупке оружия для Украины за деньги от замороженных активов России может стать частью комплексного решения, которое одновременно поддержит Киев в войне и укрепит американскую оборонную промышленность.

"Мы неоднократно говорили об использовании замороженных российских активов для покупки американского оружия", – сказал Келлог.

Он акцентировал, что хотя ключевым элементом для достижения мира остается оружие, важны и другие компоненты, в том числе дипломатия и экономическое влияние. Однако идея направить доходы от российских активов на нужды обороны Украины остается "на столе".

"Вооружение Украины все еще является важным элементом, но это лишь часть общей картины. Использование замороженных активов для финансирования покупки оружия – это вариант, который будет рассматривать президент Соединенных Штатов", – высказался Келлог.

К слову, в середине января в CNN сообщили, что администрация тогдашнего президента США Джо Байдена предложила решение по замороженным российским активам, которое должно стимулировать РФ сесть за стол переговоров. Сообщалось, что команда нового президента Дональда Трампа поддерживает эту стратегию.

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