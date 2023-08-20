США пополнят запасы оружия для Украины — в The Washington Post написали о намерениях Пентагона

В западных СМИ все больше появляются сообщения о медленном контрнаступлении ВСУ.

Минобороны США ожидает наступление зимы, чтобы помочь оружием Украине во время контрнаступления ВСУ.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственный источник, передает "Радио Свобода".

По информации источника, Пентагон планирует нарастить производство боеприпасов в надежде на снижение интенсивности боев. В то же время The Washington Post пишет, что оккупанты тоже могут воспользоваться возможным перерывом для перевооружения и возведения оборонных рубежей.

Между тем, британская газета Financial Times со ссылкой на специалистов пишет, что США призывают Украину направить основные силы на юг, чтобы прорвать российские позиции и выйти к Азовому морю, и прекратить концентрацию войск под Бахмутом.

В Financial Times говорится, что Украина призвала Запад передать дальнобойное вооружение и авиацию для более эффективного и быстрого контрнаступления. Однако, как говорят в США, страна не производит в достаточном количестве тактические баллистические ракеты, чтобы обеспечить ВСУ.

Тем временем советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью The Washington Post обратил внимание на отсутствие в армии истребителей F-16. Поэтому, по словам Сака, ВСУ приходится использовать беспилотники, чтобы расширить радиус действия в ожидании поставки новейшего оружия.

Ранее говорилось, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил: контрнаступление ВСУ является тяжелым сражением.

Генерал назвал контрнаступление ВСУ длинным и кровавым.

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