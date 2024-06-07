США предоставит Украине новый пакет помощи на 225 млн долларов: что в него войдет

Украина получит новый пакет помощи Соединенных Штатов Америки на сумму 225 миллионов долларов. В него войдут, в частности, боеприпасы HIMARS и артиллерийские снаряды.

Об этом пишет Associated Press.

Силы оброны могут использовать новое вооружение для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков от мощного российского нападения".

О помощи, которую не объявили, журналистам рассказали в четверг официальные лица США на условиях анонимности.

Что войдет в пакет

Американская помощь включает:

боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS,

минометные системы,

ряд артиллерийских снарядов, в том числе 155-мм для гаубиц,

ракеты для системы противовоздушной обороны HAWK

зенитные ракеты Stinger,

противотанковые системы Javelin и AT-4,

бронетехнику,

патрульные катера,

и широкий спектр прочего, включая запасные части и оборудование.

Особенность пакета

Президент США Джо Байден в своей речи в четверг на американском кладбище в Нормандии заявил, что США "не откажутся от защиты Украины и позволят России больше угрожать Европе".

Отмечается, что новый пакет помощи предоставляется через полномочия президента о сокращениях, изымающих системы и боеприпасы из действующих запасов США, чтобы они могли быстро отправиться на фронт.

Несмотря на то, что Украина может использовать оружие для ударов по территории РФ, это не касается использования ATACMS, предоставленных США, или ракет большой дальности и других боеприпасов для нанесения "наступательных" ударов внутри России, отметили американские официальные лица.

Напомним, администрация Джо Байдена ослабила свою политику, согласно которой запрещала Украине использовать американское оружие против целей внутри России.

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