США применят Patriot во время совместных с Израилем учений с имитацией атаки на ядерные объекты Ирана – СМИ

Израиль и США проведут совместные учения с имитацией атаки на ядерные объекты Ирана.

Об этом сообщает The Defence Post.

Со ссылкой на неназванный источник, иерусалимский Channel 12 ранее сообщил, что американские военные привезут большое количество ракет Patriot и других средств перехвата для учений.

Сообщается, что совместные учения начнутся "в ближайшие месяцы".

По просьбе о комментарии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась предоставить детали, но сказала, что страна и США регулярно совершают совместные военные учения.

Эта новость появилась через месяц после того, как две страны продемонстрировали свои возможности во время учения военно-воздушных сил Juniper Oak.

На западе моделировали сценарии воздушных боев, включая удары вглубь вражеских территорий.

"Это самые большие и важнейшие учения, в которых мы вместе принимали участие, и они имеют целью продемонстрировать, что обязательства США по безопасности Израиля непоколебимы и прочны", — заявил спикер Минобороны США генерал Пэт Райдер.

В марте 2023-го израильские силы также принимали участие в двухнедельных учениях США под названием "Красное знамя" с почти сотней самолетов.