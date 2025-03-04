США приостановили военную помощь Украине: как это повлияет на ход войны

Пауза в помощи Украине касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI.

Президент США Дональд Трамп 4 марта 2025 года приказал приостановить всю военную помощь Украине. Паузу объявили после спора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете.

Приостановлены и поставки, которые уже были на пути в Украину или на транзитных складах в Польше.

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что возобновление помощи зависит от президента Трампа. По ее словам, для достижения мира необходимо усадить обе стороны за стол переговоров.

В Кремле цинично заявляют, что такой шаг может "побуждать Киев к мирному процессу". Детальнее – читайте в материале от ТСН.ua.

Агрессивное принуждение

Старший советник американского президента Джейсон Миллер заявил, что приостановкой военной помощи Трамп агрессивно пытается заставить Зеленского согласиться на соглашение, которое остановит войну.

По его словам, Трамп – единственный человек, который говорит о прекращении убийств, поэтому иногда лидеры могут использовать метод "пряника", а иногда – "кнута".

"И в этом случае, я думаю, президент Трамп использует тяжелую артиллерию, чтобы донести свою точку зрения президенту Зеленскому, а именно то, что президент Трамп хочет прекратить убийства. Зеленский должен вернуться за стол переговоров. Он должен отнестись к этому серьезно", — высказался Миллер.

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Однако, спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что решение Трампа о приостановлении военной помощи Украине было принято без консультаций с союзниками. По его словам, ситуация очень серьезная и имеет значительное политическое значение.

Полковник в отставке Марк Канчиан в интервью ТСН.ua рассказал, что Трамп рассматривает Украину как "клиента", который не проявляет достаточного уважения к своему "патрону" и пытается привлечь ее к переговорам и согласию на прекращение огня без гарантий безопасности.

Какое оружие коснется

Пауза в помощи Украине касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI.

Прежде всего, приостановка американской военной помощи может касаться ракет к ПВО, боеприпасам к HIMARS и артиллерии, сообщает журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

Как сообщило издание The New York Times, перерыв будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не определит, что Украина продемонстрировала "добросовестную готовность к мирным переговорам с Россией".

Редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков считает, что Украина может потерять до 30% всего вооружения, которое сегодня используют ВСУ.

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По его словам, сейчас около 40% вооружения, которое есть в арсенале ВСУ, – это оружие украинского производства или то, что было на складах еще до начала полномасштабного вторжения.

Несколько более 10% – это непосредственно американское вооружение, переданное как напрямую из США, так и через европейских союзников с разрешения Вашингтона. Еще почти 30% составляет вооружение европейских стран, которое также в значительной степени зависит от разрешения США на реэкспорт.

Катков акцентирует, что в случае худшего сценария, когда США полностью заблокируют поставки оружия и запретят реэкспорт, Украина потеряет до трети своего арсенала.

По словам Каткова, если говорить о зависимости от американского вооружения, то следует отметить следующие виды:

истребители F-16;

высокоточные бомбы JDAM;

противорадиолокационные ракеты HARM;

управляемые ракеты для вертолетов;

бронетехника (М113, Stryker, MRAP, MaxxPro);

кассетные боеприпасы;

снаряды для дистанционного минирования;

противопехотные мины и другие виды вооружения

Обсуждение альтернативных вариантов

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что украинская сторона анализирует возможные последствия и рассматривает альтернативные варианты получения вооружения.

По его словам, ситуацию необходимо рассматривать комплексно:

во-первых, следует оценить, какие именно программы могут быть остановлены, ведь некоторые из них уже близятся к завершению;

во-вторых, важно проанализировать возможности закупки или получения аналогичного вооружения от европейских партнеров, поскольку соответствующие программы замещения уже действуют;

в-третьих, Украина имеет опыт адаптации к временному приостановлению американской военной поддержки, поэтому готова работать в условиях перемен.

Подоляк подчеркнул, что в настоящее время проводится тщательный аудит по имеющемуся оружию и тому, которое можно выработать в рамках партнерских сотрудничеств, что можно заменить.

"Что-то ищем на коммерческих рынках, обсуждаем с европейскими партнерами. Ну и все же не обходим вниманием возможность переговоров с нашими американскими партнерами", — подытожил Подоляк.

Последствия будут ощутимы не сразу

Как сообщает CNN, последствия приостановки военной помощи от США для Украины могут стать ощутимыми не сразу.

СМИ сообщает, что остановка военной помощи США может сказаться на боеспособности ВСУ через несколько дней или недель. Когда запасы вооружения начнут иссякать, последствия будут серьезными, даже если Европа попытается частично компенсировать недостаток.

В материале The Economist говорится, что из-за замораживания поставок ракет Patriot многие города могут испытать серьезные разрушения.

Если США продолжат замораживать военную помощь Украине, последствия могут быть:

потеря доступа к современным системам вооружения, таким как комплексы Patriot, которые являются критическими для защиты от российских баллистических ракет, а также отсутствие ATACMS;

ограничение доступа к спутниковой связи, а именно потеря доступа к системе Starlink, которая важна для управления войсками на передовой;

Украина еще больше будет зависима от Европы и финансовой помощи;

без достаточной поддержки Украина может потерять контроль над частью территорий, поскольку ее военные возможности будут ограничены.

В свою очередь в Верховной раде озвучили главный сценарий возможных последствий.

Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии для ТСН.ua отметил, что если поставки оружия прекратятся, важно иметь возможность его закупать.

Он подчеркнул, что у США есть критические виды вооружения, которые сложно заменить, но это не катастрофически. Европа может предоставлять собственное оружие или средства для закупки, в том числе в США.

Сколько времени Украина сможет воевать без поддержки США

Без постоянной помощи Украина может потерять обороноспособность за два-четыре месяца, несмотря на поддержку Европы, поскольку роль США критически важна.

Марк Канчиан рассказал, что Европа и украинский ОПК обеспечивают только половину потребностей, в то время как США поддерживают ключевую часть военного потенциала.

Без американской помощи Украина не сможет долго держаться и Россия может прорвать линии фронта.

Эксперт подчеркивает, что успех не зависит от отдельных видов оружия, а от непрерывного потока поддержки, включая большие объемы боеприпасов и ресурсов.

"Проблема не в конкретном оружии, а в уровне поддержки. Вооруженным силам в боевых действиях нужен непрерывный поток всех видов поддержки, чтобы поддерживать военные действия. Несмотря на то, что внимание сосредоточено на системах с высокой видимостью, таких как HIMARS и танки, ключевой потребностью является количество", — отметил он.

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что на фоне недавних событий военное давление России на Украину будет в дальнейшем только усиливаться, а ракетные удары и дроновые атаки будут расти.

По мнению военного эксперта, Россия постоянно наращивает свои возможности по воздушным атакам по Украине и не прекратит этого делать.

Эффективно противостоять врагу Украина может только совместно с союзниками, в том числе с США, невзирая на политические трудности. Особенно важна поддержка в усилении средств ПВО, таких как американские Patriot и немецкие IRIS-T.

Романенко подчеркивает, что американская военная помощь критическая и незаменимая. По оценкам западных экспертов, имеющихся запасов вооружения у Украины хватит на полгода при условии текущей интенсивности боевых действий.

Сможет ли Украина устоять без помощи США?

Западный аналитик Марко Дюранти считает, что приостановка военной помощи для Украины является абсолютной победой Путина, а Трамп дал ему все, что тот хотел.

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью ТСН рассказал, что в Евросоюзе работают над конкретными планами по укреплению поддержки Украины в случае, если администрация США окончательно решит не продолжать помощь.

В свою очередь, член оборонного комитета Совета Федор Вениславский отмечает, что у Украины есть запас прочности примерно на полгода – даже без американской помощи.

Европа надеется сохранить США как союзника, но готова взять на себя лидерство по вопросам безопасности. Эти темы будут обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе уже в этот четверг.

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В свою очередь эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко отметил, что будет трудно найти замену, в частности ракетам к системам Patriot.

Также он надеется, что США не заблокирует закупку ракет в системы NASAMS, IRIS-T SLS и SLM.

По его словам, Украина работает над заменой Starlink и развивает собственные технологии для беспилотников. Обмен разведданными из США остается важным, но в случае прекращения, Украина надеется на европейскую поддержку.

Он рассказал, что ракеты GMLRS для HIMARS можно заменить другими решениями.

"Несмотря на любое давление и принуждение Украины к необоснованным уступкам и капитуляции кремля, мы – сильные и сплоченные! С нами страны Европы, которые уже дали понять, что готовы к наращиванию помощи для Украины. И мы точно выстоим! У нас есть мощные Вооруженные Силы Украины и консолидированная нация!" – резюмировал военнослужащий.

Аналитик Майкл Кофман подчеркивает, что Украина меньше зависит от США, чем год назад и имеет возможности для замены. Мусиенко подчеркнул, что Европа готова наращивать помощь и Украина сможет выстоять благодаря сильной армии и поддержке союзников.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Дональдом Трампом в Вашингтоне "прошла не так, как предполагалось". Он заверил, что соглашение о минералах и безопасности Украина готова подписать "в любое время и в любом удобном формате".

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