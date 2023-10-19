США пришлют Израилю артиллерийские снаряды, предназначенные для Украины — СМИ

В США предположили, что перенаправление снарядов для Украины в Израиль не повлияет на способность Украины сражаться с оккупантами.

Пентагон планирует послать в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, предназначенных для Украины из американских запасов чрезвычайных ситуаций несколько месяцев назад.

Об этом сообщили Axios три израильских чиновника, которые знакомы с ситуацией.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министерство обороны Израиля сообщили своим коллегам в США, что им срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в Газу — и потенциальной эскалации войны "Хезбаллай" (ливанская шиитская парамилитарная и лиитская парамилитарная организация). ) вдоль израильско-ливанской границы", — сказали израильские официальные лица.

О растяжении военных поставок США Украине в случае длительной войны между Израилем и ХАМАСом пока речь не идет.

В то же время, военный чиновник США не предоставил подробной информации о конкретном оружии, которое должны отправить в Израиль.

"Мы участвуем во всесторонней координации в Министерстве обороны. Это включает в себя тесное сотрудничество с нашими боевыми командованиями, чтобы выяснить, какие боеприпасы и оборудование из американских арсеналов могут быть быстро предоставлены для нужд Израиля", — заявил американский военный представитель.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что его страна способна одновременно поддерживать Израиль в войне с ХАМАСом и Украину в войне против РФ.

Напомним, в Пентагоне заявили, что "Украина и Израиль сейчас ведут две очень разные войны". Там подчеркнули, что ВСУ ответственно используют кассетные боеприпасы на фронте.

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