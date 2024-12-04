США разрабатывают новую ракету для HIMARS с дальностью более 1000 км: что о ней известно

Проект направлен на улучшение возможностей армии в нанесении высокоточных ударов на больших расстояниях.

Армия США работает над созданием новой версии ракеты Precision Strike Missile (PrSM), которая сможет поражать цели на расстоянии более 1000 км.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Характеристики ракеты

Новая ракета предназначена для запуска из автономных систем и будет иметь большие размеры по сравнению с существующими боеприпасами, например системы M270, длина которых составляет около 4 метров.

Генерал-майор Уинстон Брук, руководитель Армейского центра передового огня, представил детали проекта. Бригадный генерал Рори Крукс пояснил, что благодаря использованию автономного шасси можно разработать платформу для больших ракет с большой дальностью поражения.

Несмотря на то, что финансирование исследований уже доступно, сроки начала официальной разработки и запуска конкурсов на создание ракеты пока не определены. Проект направлен на улучшение возможностей армии в нанесении высокоточных ударов на больших расстояниях.

Модификации PrSM, которые уже существуют

Пока пятая версия на стадии концепции, армия США продолжает работать над четырьмя существующими модификациями PrSM, которые должны заменить старые ракеты ATACMS. Эти версии запускаются с мобильных платформ, таких как HIMARS и M270A2:

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• Increment 1: разработанный компанией Lockheed Martin, имеет дальность не менее 500 км.• Increment 2: оснащен многорежимной головкой самонаведения для работы по наземным и морским целям.• Increment 3: повышает боевую эффективность благодаря усовершенствованной полезной нагрузке.• Increment 4: совместная разработка Lockheed Martin, Raytheon Technologies и Northrop Grumman, способная достигать дальности более 1000 км.

Интеграция этих инноваций демонстрирует новый подход к тактическому оружию, где ключевую роль играют высокоточные удары и автономные системы. Такие разработки открывают новые возможности в стратегическом планировании боевых действий будущего.

Напомним, что Украина получит от Соединенных Штатов новый пакет военной помощи в размере $725 млн. В него войдут боеприпасы, ракеты, БПЛА, стрелковое оружие и противотанковые комплексы.