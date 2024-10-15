США развернут в Израиле батарею противоракетного комплекса THAAD, в котором нуждалась Украина

Украина просила у США противоракетный комплекс THAAD против "Кинжалов", но его развернут в Израиле.

Об этом говорится в материале украинского военного портала Defence Express.

"Пентагон официально подтвердил, что Армия США таки развернет в Израиле батарею противоракетного комплекса THAAD и 100 человек обслуживающего персонала, на фоне возможного ответного удара по Ирану и действий Тегерана", – сообщили эксперты.

Что известно о комплексе THAAD и почему он важен для Украины

Как отмечалось ранее, 13 октября глава США Джо Байден заявил о передаче Израиля передовой противоракетной системе THAAD. Также в Израиль отправят американские войска для управления системой, чтобы укрепить противовоздушную оборону страны после ракетных атак со стороны Ирана.

Комплекс THAAD может перехватывать баллистические цели на дистанции до 200 км. получение THAAD.

"Переброс батареи THAAD в Израиль увеличивает уровень оперативного напряжения для Армии США. Всего в наличии только 7 батарей этого комплекса. В следующем году американские военные могут получить и восьмую батарею THAAD", — сообщили военные эксперты.

Напомним, 18 октября президент США Джо Байден должен приехать в Германию, однако не на очередной "Рамштайн", а для встречи с канцлером Олафом Шольцем.

Читайте также: