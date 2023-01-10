США стремятся изменить динамику войны в Украине — Госдеп

В Госдепе заявили, что украинские военные продемонстрировали свою стойкость
США стремятся изменить текущую динамику войны в Украине, передавая ВСУ машины БМП Bradley.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
Он отметил, что украинские военные продемонстрировали свою стойкость, что, по его словам, является одним из видов динамики войны.
Прайс заявил, что более широкая динамика состоит в том, что сейчас на территории Украины находятся тысячи российских кафиров и в США думают, как помочь Украине изменить эту ситуацию.
"Конечно, это та динамика, которую мы стремимся изменить путем предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности", — сказал Прайс, и добавил, что США будут предоставлять БМП и системы ПВО Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что США и Италия обсуждают передачу Украине ПВО SAMP-T: может сбивать крылатые ракеты и самолеты.
Кроме того, мы ранее информировали, что США отказываются давать Украине танки Abrams из-за их технических характеристик.
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