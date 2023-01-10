США стремятся изменить динамику войны в Украине — Госдеп

В Госдепе заявили, что украинские военные продемонстрировали свою стойкость

США стремятся изменить текущую динамику войны в Украине, передавая ВСУ машины БМП Bradley.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

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Он отметил, что украинские военные продемонстрировали свою стойкость, что, по его словам, является одним из видов динамики войны.

Прайс заявил, что более широкая динамика состоит в том, что сейчас на территории Украины находятся тысячи российских кафиров и в США думают, как помочь Украине изменить эту ситуацию.

"Конечно, это та динамика, которую мы стремимся изменить путем предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности", — сказал Прайс, и добавил, что США будут предоставлять БМП и системы ПВО Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Италия обсуждают передачу Украине ПВО SAMP-T: может сбивать крылатые ракеты и самолеты.

Кроме того, мы ранее информировали, что США отказываются давать Украине танки Abrams из-за их технических характеристик.

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