США тайно передали Украине ракеты ATACMS: реакция РФ и как это повлияет на ход войны

Президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине на 61 миллиард долларов. По убеждению американских властных чиновников, все необходимое Украине оружие прибудет уже очень скоро. Первый транш помощи станет рекордным за всю войну и может достичь 1 миллиарда долларов. Но это еще не все. Стало известно, что США еще в марте тайно передали Украине дальнобойные ATACMS.

Какие новые "сладости" Украине предоставят американцы в этот раз и когда ВСУ смогут почувствовать облегчение на фронте — в эксклюзиве TSN.ua.

Этого ждали не только в ВСУ, но и по всей Украине. Украинцы пережили, не побоюсь этого сказать, пожалуй, самое тяжелое полугодие за всю полномасштабную войну, когда ВСУ должны были экономить каждый боеприпас, выпускать один снаряд против 10 вражеских, а потому отступать на Востоке и, к сожалению, иногда терять города и села. Все из-за полного отсутствия американской помощи. И вот, два голосования и одна подпись, и президент Байден наконец-то прервал эту черную полосу.

Долгожданная помощь

Подпись ценой в 61 миллиард долларов США стоила Украине сотни жизней и утраченной Авдеевкой. Это понимают и в Вашингтоне и открыто говорят об этом.

Последствия задержки ощутили в Украине. За последние полгода ВСУ были вынуждены экономить боеприпасы, что привело к потере части территории на востоке, в частности Авдеевки.

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По словам Салливана, теперь партнеры должны помочь Украине выйти из “ямы”, которая образовалась из-за задержки голосования в Конгрессе, и на это нужно время. И в этот раз американцы не поскупились. Байден объявил о предоставлении Украине транша в 1 миллиард долларов США – рекордный за всю войну. В нем: бронетехника, боеприпасы, ракеты разных типов и даже, цитирую "вспомогательное оборудование для аэродромов".

Что получит ВСУ?

Конечно, эта "рекордная" сумма скорее компенсация за пропущенные 4 месяца. В Белом доме уточняют, что 61 миллиарда должно хватить на помощь ВСУ на весь 2024 год. Украина же не просто наблюдала, а все время сотрудничала с американскими партнерами, чтобы получить оружие как можно быстрее и именно то, что нужно ВСУ.

Об этом подробно в обращении к украинцам рассказал президент Зеленский. Украина получит столь нужные ВСУ боеприпасы для артиллерии и ракеты для ПВО, чтобы защитить гражданских.

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Сейчас будем делать все, чтобы компенсировать прошедшие в дебатах пол года в сомнениях. То, что российский кафиров смог за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него. Все его действия на фронте, все его удары по нашей энергетике, инфраструктуре, весь его террор против наших городов и сел – все это должно мобилизовать нас, каждого в мире действительно ценящего жизнь на большее давление на Россию.

Украина уже давно имеет ATACMS?

А вот этого от такой забюракритизированной Америки точно никто не мог ожидать. В Госдепе США подтвердили слухи о том, что США в марте тайно передали Украине ракеты ATACMS. Чуть раньше об этом писала газета New York Times, утверждая, что Украина получила сотню таких "толстых" ракет. Уже в апреле они оказались в арсеналах ВСУ, и украинские воины филигранно отработали по целям в оккупированном Крыму.

В Генштабе заявили об успешном впечатлении американской баллистикой авиабазы россиян в Джанкое: в результате у врага были "отминусированы" 4 пусковые установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". А между тем американцы пообещали больше ракет, так что дальше будет.

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"Часть мы уже направили, пришлем больше. Теперь у нас есть дополнительные и полномочия, и средства. Я не буду разглашать конкретные цифры по оперативным соображениям. Я верю, что они изменят ситуацию ", — заявил советник президента США по Нацбезопасности Джейк Салливан.

Но здесь есть одна немаловажная деталь. Пока неизвестно, какой тип ракет ATACMS США передали Украине. Впервые эти ракеты Киев получил еще осенью 2023 года и сразу поразил два российских аэродрома вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска, уничтожив несколько десятков целей: несколько вертолетов и самолетов противника. Те ракеты били на 160 километров, или 100 миль.

АТАСMS уничтожат Крымский мост?

Приблизительно такое же расстояние и от Херсона до Джанкоя. Однако Украина просит другую – более дальнобойную версию этих ракет, чтобы бить на 300 километров. Такими можно доставить куда угодно, даже до Крымского моста. Напомним, его уничтожение в ГУР анонсировали на июль 2024 года.

По оценке аналитиков, опрошенных британским The Sun, для уничтожения путинской скрепы ВСУ понадобится комбинированная атака: на первое – от 20 до 40 крылатых ракет Storm Shadow, в качестве гарнира – истребители F-16, а на десерт – морские малыши от СБУ. Думаю, что ATACMS тоже не помешают ВСУ.

В России же на этом фоне ожидаемое отчаяние. И его волна уже больше напоминает настоящее цунами! Одним из первых, еще 20 апреля, предвидя плохие новости для Кремля, временно вышел из запоя муртада Путина Дмитрий Медведев, чтобы побрызгать слюной и пожелать США новой гражданской войны.

Новое чудо-оружие?

Вернемся к ATACMS. Украинцам следует помнить, что чудо-оружия не существует. Эти ракеты – лишь один из инструментов войны, которую на самом деле тянут на себе украинские ребята и девушки из Сил обороны.

Напомним, ранее президент Зеленский предупреждал украинцев, что Россия уже почти готова к новому масштабному наступлению, которое начнет в конце мая – начале июня 2024 года.

Начальник ГУР Кирилл Буданов считает, что этот период может стать сложным испытанием для ВСУ и всех украинцев, однако государство выдержит новый напор. Американская же помощь даст шанс Украине рассчитывать и готовиться к собственному наступлению и освобождению временно оккупированных территорий.

Напомним, в субботу, 20 апреля, Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине почти на 61 млрд долларов.

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