США тестируют дрон будущего: что известно об Anduril

США испытали беспилотник Anduril

Реклама

Воздушные силы США испытывают полуавтономный боевой реактивный дрон Anduril. Он может управляться без пилота. Пилоты протестовали беспилотник, который может наносить удары с минимальным вмешательством человека.

Так, Воздушные силы активно продвигают автономность боевой авиации. Об этом пишет Interesting Engineering.

США испытали дрон Anduril: что о нем известно

Недавно США также протестовали тяжелый военно-транспортный вертолет CH-47F Chinook (Чинук) без участия пилота. Во время последних учений бойцы управляли полуавтономным боевым беспилотником с реактивным двигателем. Это стало ключевым шагом программы Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Реклама

Испытания нового дрона прошли на авиабазе Эдвардс. Возглавили операцию лётчики из Экспериментального операционного подразделения (EOU). Они использовали для этого БпЛА YFQ-44A компании Anduril Industries.

Дрон Anduril прошел полный цикл испытаний: запуск, набор высоты, разворот дрона между боевыми вылетами, заряжание, выполнение заданий.

Для загрузки планов миссии использовали мощный ноутбук. Система позволяет давать задания борту в течение полета и отслеживать все после. Новая система устранила необходимость большой стационарной базовой инфраструктуры.

«За кулисами нет оператора с рычагом управления и дросселем, который бы управлял бортом», — сообщил старший вице-президент Anduril по инженерии по воздушному господству и ударам Джейсон Левин.

Реклама

По программе CCA США также хотят разработать дроны, которые будут работать вместе с истребителями F-22 и F-35. ВВС США хотят получить не менее 1000 таких дронов.

Дрон Anduril: технические характеристики

Экипаж: 0 человек на борту;

длина: 6,1 м;

размах крыльев: 5,2 м;

максимальный взлетный вес: 2268 кг;

силовая установка: турбовентиляторный двигатель Williams FJ44-4M, тяга 4000 фунтов силы (18 кН);

максимальная скорость: 0,95 Маха;

потолок взлета: 15 000 м;

ракеты: 2× AIM-120 AMRAAM.

Что еще известно о дронах Anduril

Дрон находится на стадии разработки и из открытых источников известно, что их только два. Испытания продолжаются с октября 2025 года. Anduril также имеет внутреннее название «Fury». Этот беспилотник визуально похож на истребитель.

Он примерно вдвое меньше истребителя F-16.

