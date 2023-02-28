США увеличивают производство HIMARS после успешных результатов на войне в Украине

Ракетно-артиллерийская система высокой мобильности HIMARS стала широко признанным оружием после того, как пусковые установки показали в действие во время войны в Украине.

Американский завод мобильных ракетных установок Lockheed Martin в Камдене готовится к увеличению производства системы HIMARS после того, как успех на поле боя в Украине повысил спрос со стороны других стран.

Об этом заявило руководство компании, пишет Reuters.

"Когда у вас есть система, проверенная боевыми действиями, которая есть в новостях каждый день, тогда это стимулирует этот спрос", — сказала Дженнифер МакМанус, вице-президент по операциям ракетного бизнеса Lockheed.

По словам руководителей компании, благодаря инвестициям, осуществленным в течение 2022 года в здание завода, Lockheed нуждается лишь в незначительных модернизациях, чтобы обеспечить рост производства.

Компания Lockheed начала 2022 год по выпуску 48 пусковых установок HIMARS, но с тех пор увеличила производство до 60.

"В частности, по HIMARS, мы уже встретились с нашими поставщиками, чтобы спланировать увеличение производства до 96 таких единиц в год", — сообщил генеральный директор Lockheed Джеймс Тейклет.

В феврале Польша получила разрешение на закупку 18 пусковых установок HIMARS и 468 комплектов зарядки пусковых установок, которые можно устанавливать на грузовики польского производства, чтобы превращать их в подобные пусковые платформы.

Напомним, HIMARS — это 5-тонный грузовик с контейнером, который может запускать по шесть ракет почти одновременно. HIMARS стреляет боеприпасами GMLRS (управляемая ракетная система залпового огня), имеющих радиус действия от 70 до 80 км. А их системы навигации GPS делают их чрезвычайно точными в пределах примерно 10 м от намеченной цели.

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