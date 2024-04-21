США уже могли отправить военную помощь Украине – экс-командующий Сухопутными войсками Польши

Экс-командующий Сухопутными войсками Польши, бывший заместитель министра национальной обороны страны и военный эксперт Вальдемар Скшипчак допускает, что военная помощь США, вероятно, уже направляется в Украину после принятия в Палате представителей решения о выделении пакета помощи.

Такое мнение он высказал в комментарии "Укринформу".

"Американцы наконец поняли, что нужно помочь Украине, и это является ключевым делом", — отметил он.

Польский эксперт считает, что эта помощь, вероятно, будет немедленной.

"По моему мнению, эта помощь уже идет. Мы деталей не знаем, но, вероятно, она уже в пути. В скором времени Украина усилит свои возможности, Россия этого боится", — отметил Скшипчак.

Он уточнил, что в пути уже могут находиться, в частности, боеприпасы, другую часть вооружения украинцы получат позже.

По его мнению, самыми важными в этом пакете для ВСУ являются артиллерийские снаряды калибра 155-мм и ракеты к комплексам HIMARS короткого и дальнего радиуса действия. Кроме того, необходимыми для Украины являются комплексы ПВО и ракеты к ним, поскольку украинская система противовоздушной помощи должна сохранять свою эффективность.

Скшипчак отметил, что принятие пакета помощи коренным образом меняет ситуацию – теперь все усилия США и Европы будут направлены на помощь Украине.

"Эта помощь запоздала. Но я верю в украинскую армию, украинских военных и моральный дух украинской армии. Несмотря на отсутствие помощи, за эти полгода украинцы показали, что они умеют воевать, являются прекрасными солдатами, которые могут бить российскую армию даже в условиях отсутствия помощи", — резюмировал экс-командующий Сухопутными войсками Польши.

Напомним, Палата представителей США после более чем полугодового блокирования военной и финансовой помощи Украине наконец-то одобрила законодательный пакет на более чем $60 миллиардов. ТСН.ua собрал все, что известно о голосовании и реакции мира.

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