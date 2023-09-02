США в новом пакете военной помощи передадут Украине снаряды с обедненным ураном

Снаряды с обедненным ураном могут быть переданы вместе с танками Abrams.

Соединенные Штаты впервые пришлют в Украину бронебойные боеприпасы с обедненным ураном, говорится в документе, с которым ознакомились журналисты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Снаряды, которые могут помочь уничтожить российские танки, являются частью нового пакета военной помощи Украине, который будет обнародован на следующей неделе.

Боеприпасы могут быть выпущены из американских танков Abrams, которые, по словам знающего лица, должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели.

Один из чиновников сказал журналистам, что стоимость будущего пакета пособий будет от 240 до 375 миллионов долларов в зависимости от того, что в него включат.

По словам официальных лиц, стоимость и содержание пакета еще уточняются.

Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии.

Напомним, ранее сообщалось, что в украинской разведке анонсировали новые высокоточные удары по РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Министерство обороны Соединенных Штатов заказало у компании Raytheon ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM для украинских военных.

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