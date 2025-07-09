ЗРК "Патриот

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Пентагон вчетверо увеличил общий объем планируемых закупок ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в новом финансовом году, который стартует 1 октября. На эти цели планируют выделить 1,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, группа высокопоставленных военных чиновников, отвечающих за формирование оборонных потребностей, пересмотрела параметры закупки и утвердила повышение планового количества ракет-перехватчиков с 3376 до 13 773 единиц.

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Как отмечает Bloomberg, резкое увеличение объемов закупки происходит на фоне стремления США и их союзников укрепить системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Например, Украина в значительной степени опирается на батареи Patriot и поставляемые к ним ракеты для отражения массированных российских атак на свои города.

США предоставили Украине три батареи Patriot и неопределенное количество перехватчиков с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Президент Дональд Трамп подтвердил, что он отправляет больше оборонительного оружия в Украину, отбросив предыдущее решение администрации о паузе в поставках, и раскритиковал президента России Владимира Путина за «убийство слишком большого количества людей».

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Напомним, ранее издание The Guardian сообщило, что США имеют лишь около 25% перехватчиков Patriot, необходимых для выполнения всех военных планов Пентагона.