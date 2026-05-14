США вдвое подняли цену на "Patriot": какая страна будет вынуждена заплатить больше

США вдвое подняли цену на «Patriot» / © Clash Report в сети Х

Реклама

Соединенные Штаты Америки вдвое подняли цены на уже заказанные ЗРК «Patriot». Поднятие цен произойдет для Швейцарии. Страна заказала пять батарей «Patriot» еще в 2021 году и даже успела частично их оплатить. Из-за повышения цены сроки поставки были перенесены на неопределенное время.

Об этом пишет Defence Express.

США вдвое подняли цены на «Patriot» для Швейцарии

Швейцария готовится к повышению цены на заказанные пять батарей «Patriot» у США. Рост цены произошел более чем в два раза. Закрепленные в договоре 2021 года 2,3 млрд. швейцарских франков (2,5 млрд. долларов) за пять лет превратились в 4,6 млрд. швейцарских франков (5,88 млрд. долларов США). Именно такую сумму ожидают в швейцарском правительстве.

Реклама

В прошлом году в Вашингтоне предупредили, что не смогут поставить Швейцарии «Patriot» в срок с 2026 по 2028 год. Теперь Швейцария не знает, когда получит зенитные ракетные комплексы, за которые заплатила аванс 833 миллиона долларов.

На фоне последних событий Швейцария попросила направить аванс в пользу оплаты заказанных пять лет назад F-35.

В марте 2026 года швейцарское правительство заявило, что следует ожидать роста стоимости этих комплексов на 50%.

Сроки производства этого заказа были на уровне 5 лет. Однако они прошли, и пока четкой даты поставки нет. Швейцария рассчитывала на пять батарей «Patriot» в начале 2030-х годов. Теперь сроки сместились еще на годы.

Реклама

Правительству Швейцарии придется обсуждать условия этого контракта и определяться с тем, что делать дальше. Возможный вариант — закупка альтернативных ЗРК с противоракетными возможностями.

Министерство обороны Швейцарии уже начало рассматривать варианты пяти потенциальных участников: Франции, Германии, Израиля и Южной Кореи.

Швейцария вряд ли сможет наложить штрафные санкции за невыполнение условий Соединенных Штатов. Также под вопросом остается возможность легкого разрыва этого контракта.

Случай Швейцарии — показательный. Он демонстрирует, что у США иссякли запасы ракет к «Patriot», а также изменились внешнеполитические приоритеты.

Реклама

Украина готовится к летнему наступлению РФ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время недавних встреч с европейскими лидерами и генсеком НАТО предупредил о подготовке России к новому наступлению летом.

Киев ожидает ужесточения давления на фронте. Несмотря на успешные атаки на объекты в российском тылу, главной угрозой остается российский энергетический террор. Путин делает ставку на истощение запасов американских ракет-перехватчиков из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Зеленский призвал партнеров срочно ускорить поставки систем ПВО, в частности, Patriot, и самостоятельно финансировать их закупку. Задержки поставок ракет угрожают украинской энергетике. Основным приоритетом остается накопление ракет для ПВО.

Новости партнеров