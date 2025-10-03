Флаги Украины и США / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Желание администрации Трампа передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk вызывает сомнение среди американских чиновников.

По данным Reuters, основная часть этих ракет уже предназначена для нужд ВМС США и других служб.

Представители администрации США, а также источники, знакомые с процессом подготовки поставок, отметили, что крылатые ракеты дальностью 2 500 километров вряд ли будут доступны для передачи Киеву.

«Дефицита этого базового оружия нет, — сообщил чиновник. — Tomahawk широко используется для ударов по наземным целям. Однако для Украины мы рассматриваем другие варианты с меньшей дальностью», — добавил он.

По его словам, США также могут инициировать, чтобы европейские союзники закупили дальнобойные системы и передали их Украине, но именно Tomahawk среди них вряд ли будут.

Если бы ракеты Tomahawk дошли до Украины, они бы значительно расширили возможности для ударов по глубоко расположенным объектам на территории России — военным базам, логистическим центрам, аэродромам и командным пунктам, которые пока остаются недостижимыми.

По бюджетным документам Пентагона, ВМС США, основной пользователь Tomahawk, закупили уже 8959 ракет по средней цене 1,3 миллиона долларов за единицу. Производство Tomahawk продолжается с середины 1980-х годов, а в последние годы ежегодно выпускается от 55 до 90 ракет. В бюджете на 2026 год США планируют приобрести еще 57 единиц.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин в своем пропагандистском выступлении перед россиянами заверил, что противовоздушная оборона государства-агрессорки справится с американскими ракетами Tomahawk.

Мы ранее информировали, что Wall Street Journal сообщило о том, что США рассматривают возможность передачи Украине ракет Tomahawk и Barracuda.