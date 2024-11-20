США выделили $275 миллионов военной помощи Украине: что вошло в пакет

Это уже 70-й транш с августа 2021 года.

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов. Это уже 70-й транш пособия с августа 2021 года.

Об этом сообщили на сайте Пентагона.

В состав пакета входят:

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;

беспилотные летательные аппараты;

противотанковые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие и боеприпасы;

взрывное оборудование и боеприпасы;

средства защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Пентагон отметил, что США будут продолжать сотрудничество с партнерами по НАТО и через Контактную группу по обороне Украины для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии.

Напомним, что Германия также объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, в пакет войдут гаубицы, бронемашины, сотни дронов и многое другое.