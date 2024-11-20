Категория
Оружие
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

США выделили $275 миллионов военной помощи Украине: что вошло в пакет

США выделили $275 миллионов военной помощи Украине: что вошло в пакет

США выделили $275 миллионов помощи Украине / Фото: ТСН.ua

Это уже 70-й транш с августа 2021 года.

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов. Это уже 70-й транш пособия с августа 2021 года.

Об этом сообщили на сайте Пентагона.

В состав пакета входят:

  • боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;
  • беспилотные летательные аппараты;
  • противотанковые ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • взрывное оборудование и боеприпасы;
  • средства защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз;
  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Пентагон отметил, что США будут продолжать сотрудничество с партнерами по НАТО и через Контактную группу по обороне Украины для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии.

Напомним, что Германия также объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, в пакет войдут гаубицы, бронемашины, сотни дронов и многое другое.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация