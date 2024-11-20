США выделили $275 миллионов военной помощи Украине: что вошло в пакет

Это уже 70-й транш с августа 2021 года.
Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов. Это уже 70-й транш пособия с августа 2021 года.
Об этом сообщили на сайте Пентагона.
В состав пакета входят:
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;
- беспилотные летательные аппараты;
- противотанковые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- взрывное оборудование и боеприпасы;
- средства защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
Пентагон отметил, что США будут продолжать сотрудничество с партнерами по НАТО и через Контактную группу по обороне Украины для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии.
Напомним, что Германия также объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, в пакет войдут гаубицы, бронемашины, сотни дронов и многое другое.
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