США за месяц производят столько снарядов, сколько ВСУ тратят за два дня – WP

Оборонная промышленность США может производить около 14 тыс. 155-мм гаубичных снарядов в месяц, тогда как такое же количество ВСУ тратят за два дня войны.

Об этом пишет The Washington Post.

В статье говорится, что у США слабым местом остается дефицит артиллерийских боеприпасов всех видов.

Министр армии Кристин Вормут рассказала, что, несмотря на плановое увеличение производства, оборонная промышленность страны в настоящее время может производить около 14 тыс. 155-мм гаубичных снарядов в месяц.

По словам представителей обороны США, украинские военные выпустили такое количество за два дня войны во время периодов упорных боев.

В материале отмечается, что в США планируется увеличивать производство артиллерийских боеприпасов.

Напомним, в начале декабря боец ВСУ и секретарь оборонного комитета парламента Роман Костенко сообщил, что преимущество в артиллерии и живой силе на фронте – у России.

В середине декабря секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на предприятиях Украины было налажено производство снарядов калибров 152 и 122 мм. Данилов анонсировал, что это "добавит хлопот фашистам".

Заметим, в недавно объявленном новом пакете военной помощи от США для Украины среди прочего были указаны 500 высокоточных артснарядов 155 мм; 45 тыс. артснарядов 152 мм; 20 тыс. артснарядов 122 мм; 50 тыс. снарядов 122 мм для систем "Град"; 100 тыс. танковых снарядов 125 мм.

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