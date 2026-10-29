США задерживают ракеты PAC-3 для Patriot: что получает Украина

Ракеты Patriot для Украины задерживают

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США задерживают передачу Украине современных ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время, поставка более старой модификации PAC-2 продолжается в рамках программы PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины на средства союзников.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информированный источник в НАТО.

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По словам собеседника издания, задержка со снабжением PAC-3, имеющих важное значение для перехвата баллистических ракет, уже стала предметом обсуждения на высоком политическом уровне. Однако пока неизвестно, когда поставки этих перехватчиков возобновятся или ускорятся.

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Зеленский сообщал о задержке американских ракет

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США задерживают поставки ракет-перехватчиков для украинских систем ПВО, которые уже оплатили европейские партнеры. По его словам, часть поставок в рамках программы PURL до сих пор ожидает согласования министра обороны США Пита Гэгсета.

Зеленский также отмечал значительный разрыв между потребностями Украины и объемами поставок американских перехватчиков. По его оценке, Киев рассчитывает получать 150 таких ракет в год, в то время как Россия запускает по Украине около 150 баллистических ракет ежемесячно.

Государственный секретарь США Марк Рубио, комментируя заявление украинского президента, не исключил, что задержки действительно есть. Он пояснил, что при согласовании поставок Вашингтон должен учитывать обязательства перед партнерами, а также собственные потребности в защите американских объектов.

«Не было никакого сознательного политического указания нанести вред Украине», — заверил Рубио.

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Запасы PAC-3 в США сократились примерно на две трети

Одной из причин сложностей со снабжением может быть ограниченность американских запасов перехватчиков. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), обнародованной 27 июля 2026 года, количество ракет PAC-3 в США сократилось примерно на две трети — с более чем 2300 до менее 830 единиц.

Ранее Зеленский также заявлял, что Украина не является приоритетным направлением для США при распределении ракет к системам Patriot. По его словам, первостепенное внимание Вашингтон уделяет потребностям Ближнего Востока.

Евросоюз настаивает на срочных поставках

28 октября в Европейской комиссии не смогли уточнить, поднимали ли представители ЕС перед американской стороной вопросы задержки ракет для Patriot, которые уже оплатили европейские партнеры.

В то же время представитель Еврокомиссии Тома Ренье, комментируя закупку перехватчиков за средства кредита Евросоюза для Украины, отметил необходимость их срочной поставки.

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На фоне задержек из PAC-3 Украина продолжает получать более старую модификацию PAC-2. Эти ракеты также используются в системах Patriot, но их основное предназначение — поражение самолетов и крылатых ракет, тогда как PAC-3 играют ключевую роль в перехвате баллистических целей.

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