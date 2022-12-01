США заключили контракт на $1,2 млрд с Raytheon на производство шести комплексов NASAMS для Украины

Всего США одобрили отправку в Украину восьми ЗРК NASAMS

Министерство обороны США заключило контракт на сумму $1,2 млрд с Raytheon Technologies на производство для Украины шести ЗРК NASAMS.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

Источник сообщает, что официально о заключении соответствующего контракта будет объявлено во вторник, 6 декабря.

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Всего США одобрили отправку в Украину восьми комплексов NASAMS.

Первые две партии систем противовоздушной обороны NASAMS были получены Украиной в ноябре.

Эти шесть систем NASAMS являются частью пятого пакета – Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), о котором было объявлено 24 августа. Общая стоимость USAI составляет $2,98 млрд согласно документу, с которым ознакомилось издание.

В контракт на производство шести новых батарей NASAMS входит обучение персонала и материально-техническое обслуживание.

Напомним, ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО продолжаются дискуссии о возможной передаче Украине ЗРК Patriot.

Мы также информировали, что в Воздушных силах рассказали, к какой системе ПВО Украина нуждается в боеприпасах.

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