США закупят у Южной Кореи 155 мм снаряды для Украины

США поставят в Украину свои снаряды, которые на складах заменят корейскими

США через конфиденциальное соглашение закупят у Южной Кореи артиллерийские снаряды для украинских военных.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В сообщении издания указывается, что знакомые с деталями соглашения официальные лица сообщили, что Вашингтон планирует закупить 100 000 снарядов 155-мм артиллерии, которые позже будут переданы ВСУ, этого хватит для украинских военных на несколько недель интенсивных боев.

Благодаря закупке снарядов в Южной Корее США смогут поставить свои боеприпасы Украине, которые сразу заменят корейскими.

Таким образом, Корея сохранит свое обещание прямо не посылать летальное оружие Украине.

"В августе запасы американских 155-мм артиллерийских снарядов сократились до уровня, обеспокоенного Пентагоном, поскольку Украина участвовала в ожесточенных артиллерийских дуэлях с российскими войсками, и официальные лица США говорят, что сегодня ситуация значительно хуже", — сообщает издание.

Официальные лица США и Кореи свои комментарии пока не предоставили.

Напомним, ранее сообщалось, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, в него войдут ракеты в ПВО и ЗРК Avenger.

Также мы информировали, что президент США Джо Байден заявил, что США значительно помогают Украине с оружием, но далеко не всегда выполняют запросы Киева на оружие.

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