США запускают ракету, способную достигать РФ и Китая за 20 минут — СМИ
Новая система Dark Eagle позволяет США наносить удары на расстоянии до 3500 км, однако Пентагон признает незавершенные тесты.
США приближаются к развертыванию новой гиперзвуковой ракетной системы Dark Eagle, способной поражать цели на расстоянии до 3 500 км менее чем за 20 минут. В то же время Пентагон признает, что испытания этого оружия еще не завершены.
Об этом сообщают западные аналитики со ссылкой на данные Минобороны США, передает 19fortyfive.
Что известно о новом оружии США
Речь идет о системе Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), известной как Dark Eagle. Она сочетает баллистическую скорость с возможностью маневрирования в атмосфере, что делает ее сложной целью для современных систем ПВО.
Ракета развивает скорость свыше Mach 5 и может поражать стратегические цели в глубине противника. В частности, по оценкам, запуск с базы на Гуаме позволяет достичь территории Китая, а из Европы потенциально целей в РФ.
Время подлета составляет менее 20 минут.
Как работает Dark Eagle
Система использует так называемый гиперзвуковой планер (glide body), который после запуска отделяется от ракеты-носителя и двигается к цели на гиперзвуковой скорости, изменяя траекторию.
Это усложняет перехват, поскольку в отличие от классических баллистических ракет, траектория полета не предсказуема.
Даже с небольшой боевой частью основное поражение обеспечивается кинетической энергией из-за сверхвысокой скорости.
Где и когда развернут батарею Dark Eagle
Первую батарею Dark Eagle планируют развернуть в ближайшие недели на базе Joint Base Lewis-McChord в США. Она состоит из четырех пусковых установок, каждая из которых сможет запускать по две ракеты.
В дальнейшем армия США планирует получить еще не менее двух таких батарей к 2028 году.
Однако система еще не до конца проверена.
Несмотря на амбициозные характеристики, в Пентагоне признают, что полноценные испытания системы еще не продолжаются.
В отчете за март 2026 года отмечено, что пока нет данных, чтобы окончательно оценить эффективность, живучесть и реальную боевую способность ракеты в условиях войны. В частности, не до конца исследована ее способность поражать хорошо защищенные цели.
Программа создания Dark Eagle уже обошлась США в более чем 12 млрд долларов. Стоимость одной ракеты оценивается примерно в 41 млн. долларов.
Развертывание гиперзвукового оружия такого типа может существенно изменить баланс сдерживания в мире. В то же время эксперты отмечают: даже несмотря на потенциал, новая система пока остается частично «сырой» и нуждается в дальнейших испытаниях.
