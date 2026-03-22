Оружие
148
2 мин

США запускают ракету, способную достигать РФ и Китая за 20 минут — СМИ

Новая система Dark Eagle позволяет США наносить удары на расстоянии до 3500 км, однако Пентагон признает незавершенные тесты.

Вера Хмельницкая
Пентагон разворачивает Dark Eagle / © Associated Press

США приближаются к развертыванию новой гиперзвуковой ракетной системы Dark Eagle, способной поражать цели на расстоянии до 3 500 км менее чем за 20 минут. В то же время Пентагон признает, что испытания этого оружия еще не завершены.

Об этом сообщают западные аналитики со ссылкой на данные Минобороны США, передает 19fortyfive.

Что известно о новом оружии США

Речь идет о системе Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), известной как Dark Eagle. Она сочетает баллистическую скорость с возможностью маневрирования в атмосфере, что делает ее сложной целью для современных систем ПВО.

Ракета развивает скорость свыше Mach 5 и может поражать стратегические цели в глубине противника. В частности, по оценкам, запуск с базы на Гуаме позволяет достичь территории Китая, а из Европы потенциально целей в РФ.

Время подлета составляет менее 20 минут.

Dark Eagle

Как работает Dark Eagle

Система использует так называемый гиперзвуковой планер (glide body), который после запуска отделяется от ракеты-носителя и двигается к цели на гиперзвуковой скорости, изменяя траекторию.

Это усложняет перехват, поскольку в отличие от классических баллистических ракет, траектория полета не предсказуема.

Даже с небольшой боевой частью основное поражение обеспечивается кинетической энергией из-за сверхвысокой скорости.

Где и когда развернут батарею Dark Eagle

Первую батарею Dark Eagle планируют развернуть в ближайшие недели на базе Joint Base Lewis-McChord в США. Она состоит из четырех пусковых установок, каждая из которых сможет запускать по две ракеты.

В дальнейшем армия США планирует получить еще не менее двух таких батарей к 2028 году.

Однако система еще не до конца проверена.

Несмотря на амбициозные характеристики, в Пентагоне признают, что полноценные испытания системы еще не продолжаются.

В отчете за март 2026 года отмечено, что пока нет данных, чтобы окончательно оценить эффективность, живучесть и реальную боевую способность ракеты в условиях войны. В частности, не до конца исследована ее способность поражать хорошо защищенные цели.

Программа создания Dark Eagle уже обошлась США в более чем 12 млрд долларов. Стоимость одной ракеты оценивается примерно в 41 млн. долларов.

Развертывание гиперзвукового оружия такого типа может существенно изменить баланс сдерживания в мире. В то же время эксперты отмечают: даже несмотря на потенциал, новая система пока остается частично «сырой» и нуждается в дальнейших испытаниях.

Тем временем Иран второй раз за вечер ударил ракетами по Израилю. В результате атаки пострадали по меньшей мере 100 человек, на месте «прилета» руины.

В то же время США готовятся к соглашению с Ираном. Администрация президента Дональда Трампа начинает планировать потенциальные мирные переговоры с Ираном, хотя ожидается, что боевые действия продлятся еще несколько недель.

