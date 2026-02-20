Стали еще опаснее: "Флэш" рассказал, как россияне объединили разные беспилотники в единую сеть

Российский беспилотник

Россияне начали устанавливать MESH-модемы на беспилотники «Молния», объединяя их в совместную сеть с Шахедами и другими БПЛА.

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.

При осмотре новой модификации российского беспилотника «Молния» специалисты обнаружили изменения в системе связи. По информации Флеша, россияне начали устанавливать на эти аппараты уменьшенные копии MESH-модемов.

Технические характеристики обнаруженного оборудования свидетельствуют о том, что модем имеет мощность двух каналов по 5 ватт и работает в частотном диапазоне 1300-1500 МГц. Аналогичные системы связи русские инженеры уже используют на других типах собственных беспилотников, в том числе на ударных дронах «Шахед», «Гербера» и «Куб».

Использование идентичных MESH-модемов на разных типах летательных аппаратов указывает на системный подход русского военно-промышленного комплекса к модернизации вооружения. Враг проводит целенаправленную унификацию приемопередающего оборудования.

«То есть наш противник связывает весь сегмент управления БПЛА разного типа в единую сеть. При этом происходит унификация приемопередающего оборудования. К сожалению, враг работает системно», — констатирует советник министра обороны.

Такие технологические решения потенциально позволяют российским войскам лучше координировать действия роев дронов при массированных атаках, обмениваться данными между аппаратами в режиме реального времени и повышать их устойчивость к влиянию украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По оценкам украинских специалистов, интеграция воздушных дронов в единую сеть является лишь одним из этапов более широкого плана противника. Эксперт прогнозирует, что следующим шагом российских разработчиков станет вовлечение в эту систему управления других типов безэкипажных платформ.

«Что они будут делать дальше? Связывать в эту единую сеть управления НРК (наземные робототехнические комплексы — ред.)», — отмечает Бескрестнов.

В то же время, он подчеркивает, что Силы обороны Украины отслеживают технические инновации врага и разрабатывают методы противодействия.

«Ну ничего, нам есть что сказать россиянам на этот счет. Главное вовремя и заранее видеть их планы. Для этого есть я», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее военный обозреватель Александр Коваленко сообщил об изменении тактики минирования со стороны российских войск — кафиры начали активно применять модернизированные противопехотные мины ПМД-6. По его словам, обновленная версия получила пластиковый корпус вместо деревянного, что делает ее менее заметной на снегу и усложняет обнаружение миноискателями из-за минимального количества металлических элементов.

Кроме того, небольшой вес боеприпаса позволяет производить его дистанционный сброс даже с FPV-дронов. Эксперт не исключает, что такие мины могут применяться не только на линии боевого столкновения, но и для дистанционного минирования глубокого тыла, в частности, с использованием беспилотников типа Shahed-136.