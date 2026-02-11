Стали известны топ-3 страны, закупившие наибольшее количество оружия в США для Украины

Посол США при НАТО Мэтью Витакер / © Associated Press

Посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Германия, Нидерланды и Норвегия являются тремя странами, закупившими наибольшее количество американского оружия для Украины по программе PURL.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга с журналистами.

По его словам, эти государства являются активными покупателями вооружения США для Украины в рамках инициативы PURL, в рамках которой страны НАТО закупают американское оружие для поддержки Сил обороны Украины.

«Хочу отметить прогресс, которого мы достигли приоритетного списка потребностей Украины (PURL). Созданный президентом Трампом, PURL позволяет союзникам и партнерам закупать американское вооружение, чтобы поддерживать боеспособность Украины. Хочу отметить трех лидеров PURL: Германию, Нидерланды и Норвегию», — подчеркнул Витакер.

Подытоживая, посол США при НАТО отметил, что программа PURL не только укрепляет обороноспособность Украины, но и способствует мирным усилиям, усиливая давление на Москву, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров и начать диалог.

