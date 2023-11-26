Стало известно, что за катера может получить Украина для "зернового коридора"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что сегодня есть договоренности о передаче именно морских патрульных катеров для сопровождения судов, которые будут следовать "зерновым коридором".

Об этом глава государства сказал, выступая на конференции Grain from Ukraine, пишет Deferens Express.

"У меня есть договоренности с несколькими государствами относительно мощного сопровождения — украинцами, но на другой технике, на конвои. То есть, нам передадут и передают уже соответствующие катера морские". Речь идет о том, что Силы обороны Украины впервые за время полномасштабной войны получат патрульные катера для конвойных действий в открытом море, и это очень важная новость", — сказал президент.

Отмечается, что преимущество этого состоит в том, что эти плавсредства не нужно проводить через фактически заблокированный Босфор, а можно доставить альтернативным путем.

Также читайте Китай обвинил корабль США во вторжении в свои территориальные воды: Вашингтон ответил

"ВМСУ уже имеют опыт развертывания и использования в боях полученных от США патрульных катеров, правда, прибрежной зоны. Как писал ранее Defense Express, в марте 2023 года ВМСУ намекнули, что используют PB40 Defiant против "Рапторов" и "катеров-камикадзе" РФ, в частности для обороны наших позиций у Очакова", — говорится в сообщении.

В то же время в январе этого года были сообщения о том, что США планируют передать ВМСУ патрульные катера Mark VI, и это будут новые вместо подержанных. Тогда даже публиковались кадры, как компания-производитель SAFE Boats грузит на баржу первый Mark VI для ВМСУ, чтобы затем в другой точке поставить на него вооружение. Но после этого эта история так и не получила дальнейшего развития.

Ранее эксперт объяснил, сколько F-16 нужно Украине, чтобы изменить ход войны.

Читайте также: