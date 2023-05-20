Джо Байден в одночасье изменил свое мнение после того, как несколько месяцев говорил, что Украине не нужны F-16.

Администрация американского президента несколько месяцев подряд утверждала, что Украине не умеренные истребители F-16 для защиты от российских агрессоров, но несколько месяцев спустя Вашингтон изменил свое мнение.

Издание The Washington Post, ссылаясь на информацию своих источников, сообщило, кто наконец дожил команду Байдена.

Согласно сообщениям источников, американского президента в этом вопросе "дожал" государственный секретарь Энтони Блинкен.

В арсенале США сейчас около тысячи самолетов F-16, которые Киев просит уже более года. Приблизительно столько же истребителей есть у союзников Вашингтона, поэтому США сохраняют за собой право в любой момент ветировать передачу самолетов любой третьей стране.

Но недавно президент США резко изменил свое мнение и заявил, что поддерживает передачу Украине самолетов F-16. Также администрация американского президента разрешила своим европейским союзникам поставлять истребители F-16 Украине, как только была налажена логистика и скоординированы все действия. Кроме того, украинские пилоты должны сначала научиться ими управлять.

Европейские, украинские и американские официальные лица заявляют, что причиной такого решения стало постоянное давление на Администрацию Байдена со стороны союзников, Конгресса и украинского президента.

Вместе с тем источники издания сообщают, что госсекретарь США Энтони Блинкен был главным сторонником передачи украинцы летал в администрации американского президента. Он активно работал над этим вопросом с союзниками по НАТО, чтобы в конце концов протолкнуть это решение.

Сообщаетесь, что Блинкен также сыграл ключевую роль в вопросе поставок Украине западных танков. Тогда в Германии колебалась, предоставлять ли Украине свои танки Leopard-2, но ситуация изменилась, когда Блинкен подтолкнул Белый дом к решению предоставить Украине американские танки M1 Abrams, несмотря на нежелание Пентагона.

Напомним, ранее сообщалось, что военный аналитик и бывший пилот Шон Белл заявил, что снабжение США и союзниками истребителей F-16 Украины будет "серьезной головной болью" для российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что страны Запада очень сильно "рискуют", если решятся поставлять Украине истребители F-16.

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