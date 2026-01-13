Стало известно, кто создал крылатую ракету "Паляниця": детали

Сибига назвал производителя ракеты "Паляница" / © Facebook Андрея Сибиги

Украина впервые официально подтвердила разработчика крылатой ракеты " Паляниця ". Ею стало Государственное киевское конструкторское бюро "Луч".

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига во время встречи с норвежским коллегой и представителями украинского оборонного производства получил модель ракеты Паляниця от директора КБ "Луч" Олега Коростылева.

"Было особенно приятно получить от директора КБ "Луч" Олега Коростылева модель ракеты "Паляниця" как символ нашей совместной преданности делу укрепления обороноспособности Украины через стратегическое партнерство", - написал он.

Что известно о «Паляниці»

Впервые название «Паляниця» прозвучало 24 августа 2024, однако технические детали долгое время оставались под грифом «секретно». Занавес таинственности был открыт только в 2025 году во время международной выставки оборонной промышленности MSPO в Польше.

Основные тактико-технические характеристики ракеты:

Дальность полета: до 650 км (что позволяет поражать цели глубоко в тылу врага).

Боевая часть: 100 кг.

Взлетная масса: 320 кг.

Габариты: длина – 3,5 м, размах крыла – 1,7 м.

Ракета оснащена комбинированной системой навигации, включающей инерциальную систему и спутниковую коррекцию, что обеспечивает высокую точность поражения.

Напомним, авиаэксперт Валерий Романенко заявил, что украинская дрон-ракета «Паляниця» по своим характеристикам может представлять серьезную угрозу для авиации противника. По его словам, аппарат оснащен реактивным двигателем и имеет инерционную и спутниковую системы навигации, что позволяет применять его на значительных расстояниях.

Эксперт отметил, что «Паляницю» могут использовать для ударов по вражеским аэродромам. В частности, с бетонобойной боевой частью дрон-ракета способна разрушать взлетно-посадочные полосы, создавая ловушки для самолетов, не успевших подняться в воздух, и делая невозможными быстрое восстановление инфраструктуры.