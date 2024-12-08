Стало известно, почему танки Abrams не стали ключевой силой на фронте

Танки Abrams, на которые Украина возлагала большие надежды, оказались не столь полезными на фронте из-за недоукомплектованности.

Танки Abrams, переданные Украине, оказались недоукомплектованными и не очень эффективными на поле боя.

Об этом заявил на форуме национальной обороны советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

"Мы отправили Украине танки Abrams. Эти танки Abrams действительно недоукомплектованы, поскольку это не самая полезная часть техники для них в бою", — сказал он.

Он отметил, что ракеты ATACMS и удары по российской территории не решат всех проблем Украины. Сейчас важнее для Киева поставки боеприпасов и решение проблемы с живой силой.

Напомним, танки Abrams американского производства считаются одними из лучших в мире, однако они оказались уязвимыми на поле боя в Украине.

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