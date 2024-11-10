Стало известно, сколько "Нептунов" и других ракет изготовила Украина

Украина должна увеличить производство дальнобойных ракет, поскольку западные партнеры не разрешают использовать их оружие для атак по России.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

В своем вечернем обращении 9 ноября он рассказывал, что в текущем году оборонно-промышленный комплекс страны достиг значительных результатов. В частности, это касается производства боеприпасов (в том числе миллионов минометных мин в год), орудий (вероятно, речь идет о самоходных и буксированных "Богданах") и дронов.

Он отмечал успехи в производстве ракетного вооружения, сообщив о более ста единицах производимых ракет в этом году. Речь идет о дальнобойном оружии, которое необходимо для поражения объектов на территории РФ на расстоянии более ста километров.

"Перешли отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году", — сказал он.

По словам Зеленского, не совсем понятно, речь идет о более 100 ракетах, изготовленных именно в этом году, но можно предположить, что большинство из них было произведено в 2024 году. Это позволяет оценить темпы производства на уровне 10 ракет в месяц. Хотя этого пока недостаточно для сравнения с производством ракет в России, следует отметить прогресс в этом направлении, в частности, рост темпов производства из нескольких ракет в начале года до 15-20 в октябре-ноябре.

Официально не разглашается, о каких именно ракетах идет речь, но, вероятно, речь идет о крылатой ракете "Нептун" в наземном варианте. Это предположение подкрепляется тем, что в ВМС ВСУ не раз упоминали о возможности использования этой ракеты для ударов на большие расстояния, поскольку в их распоряжении больше нет средств, способных поражать цели на сотни километров.

Напомним, что министр обороны США сообщал Зеленскому, что не может приоритетно поставлять ракеты ATACMS Украине из-за обеспокоенности сокращением военных запасов в США.

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