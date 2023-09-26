Стало известно, сколько обещанных союзниками танков Abrams уже получила Украина.

На сегодняшний день Украина получила менее половины обещанных американских танков M1 Abrams.

Об этом пишет The Washington Post.

Президент США Джо Байден еще в январе 2023 обязался передать Украине 31 современный боевой танк M1 Abrams.

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В то же время американские военные чиновники подчеркнули, что поставки будут постепенными. Ранее ожидалось, что танки будут переданы в ближайшие недели.

Танки Abrams для Украины.

Первые американские танки Abrams уже прибыли в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил подробности важного отчета от министра обороны Рустема Умерова по американским танкам Abrams.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет применять дальнобойные ракеты ATACMS, которые США могут вскоре передать ВСУ для ударов по территории России.

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