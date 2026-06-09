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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
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Стало известно, сколько «Шахедов» сбили дроны-перехватчики P1-SUN: впечатляющая цифра

За последние полгода украинский перехватчик P1-Sun продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с российскими ударными беспилотниками.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дрон-перехватчик P1-SUN

Дрон-перехватчик P1-SUN / Фото: SkyFall

За последние полгода было задокументировано более 3500 случаев успешного уничтожения «Шахедов» с помощью этого беспилотника.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель компании-производителя дрона-перехватчика.

«Сейчас у нас уже задокументировано более 3500 убытков „Шахедов“ перехватчиком P1-SUN за короткий промежуток времени. Он может развивать скорость 310 км», — отметил спикер производителя.

В компании также сообщили, что после последней модернизации P1-Sun получил систему искусственного интеллекта. Она помогает обнаруживать воздушные цели и эффективно поражать их во время полета.

Кроме того, разработчики работают над новой системой автоматизации. Ее внедрение должно позволить одному оператору одновременно управлять десятью дронами-перехватчиками, что значительно повысит эффективность противодействия воздушным угрозам.

Ранее сообщалось, что в Украине разработали и успешно протестировали в боевых условиях уникальные дроны-перехватчики нового поколения.

Мы ранее информировали, что в Вооруженных силах Украины идет работа над формированием четвертого эшелона противовоздушной обороны, который будет прикрывать еще две области.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
87
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