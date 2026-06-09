Стало известно, сколько «Шахедов» сбили дроны-перехватчики P1-SUN: впечатляющая цифра

Дрон-перехватчик P1-SUN / Фото: SkyFall

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За последние полгода было задокументировано более 3500 случаев успешного уничтожения «Шахедов» с помощью этого беспилотника.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель компании-производителя дрона-перехватчика.

«Сейчас у нас уже задокументировано более 3500 убытков „Шахедов“ перехватчиком P1-SUN за короткий промежуток времени. Он может развивать скорость 310 км», — отметил спикер производителя.

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В компании также сообщили, что после последней модернизации P1-Sun получил систему искусственного интеллекта. Она помогает обнаруживать воздушные цели и эффективно поражать их во время полета.

Кроме того, разработчики работают над новой системой автоматизации. Ее внедрение должно позволить одному оператору одновременно управлять десятью дронами-перехватчиками, что значительно повысит эффективность противодействия воздушным угрозам.

Ранее сообщалось, что в Украине разработали и успешно протестировали в боевых условиях уникальные дроны-перехватчики нового поколения.

Мы ранее информировали, что в Вооруженных силах Украины идет работа над формированием четвертого эшелона противовоздушной обороны, который будет прикрывать еще две области.

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