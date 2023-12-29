Стало известно, сколько стоила России массированная атака по Украине

Россия к утру 29 декабря совершила очередную массированную атаку по Украине, на которую потратила по меньшей мере 1,273 млрд дол.

Об этом свидетельствуют расчеты ЭП по данным Командования воздушных сил.

29 декабря враг выпустил по Украине:

36 ударных БПЛА Shahed-136/131;

не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;

8 крылатых ракет Х-22/Х-32;

14 баллистических ракет С-300/С-400/ "Искандер-М";

5 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

4 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

одну ракету Х-59.

В частности, одна из ракет, гиперзвуковая Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долл. и выше, общая стоимость 5 пусков — 50 млн дол.

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"Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс. долл. до 50 тыс. долл. за единицу. То есть, по меньшей мере 36 таких БПЛА стоили 720 тыс. долл.",- указано в сообщении.

Между тем стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн долл., то есть общая стоимость выпущенных ракет — 1,17 млрд дол. Стоимость ракеты Х-22 оценивается в 1 млн долл., то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 8 млн дол.

Вот баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн дол., общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа — 42 млн дол.

Напомним, сегодня, 29 декабря, россияне почти точно повторили массированную атаку, попав по Украине более ста ракет. Как известно, 29 декабря прошлого года они тоже совершили массированную атаку, используя 120 ракет.

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