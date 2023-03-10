"Станет решающей на поле боя": премьер Британии заявил о дополнительной поддержке Украины

Великобритания и Франция стремятся оказать украинским воинам дополнительную поддержку, которая станет решающей на поле боя с российскими захватчиками.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает издание Sky News.

Он отметил, что Великобритания и Франция взяли на себя лидерство в вопросе предоставления западных танков для Вооруженных сил Украины, что помогло другим странам сделать то же самое.

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"Дальнобойное вооружение было еще одной сферой, где мы снова продвинулись вперед, потому что мы считаем, что на этой стадии конфликта такие средства наряду с танками очень важны", — сказал он.

Также Сунак выразил уверенность, что война закончится за столом переговоров, однако только Киев должен определять, когда они могут начаться.

Британский премьер заявил, что Лондон и Париж будут стоять бок о бок с украинским народом, как и другие страны.

"Успехом в прошлом году стало укрепление альянса стран, не только в НАТО, не только в Европе, альянса, протянувшегося по всему миру", — добавил Сунак.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания и Франция, 10 марта, договорятся о разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской агрессией.

Также мы информировали, что страны Европейского Союза согласились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов, чтобы помочь Украине.

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