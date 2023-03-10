"Станет решающей на поле боя": премьер Британии заявил о дополнительной поддержке Украины

Великобритания и Франция хотят сохранить лидирующие позиции среди стран, оказывающих помощь Украине.
Великобритания и Франция стремятся оказать украинским воинам дополнительную поддержку, которая станет решающей на поле боя с российскими захватчиками.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает издание Sky News.
Он отметил, что Великобритания и Франция взяли на себя лидерство в вопросе предоставления западных танков для Вооруженных сил Украины, что помогло другим странам сделать то же самое.
"Дальнобойное вооружение было еще одной сферой, где мы снова продвинулись вперед, потому что мы считаем, что на этой стадии конфликта такие средства наряду с танками очень важны", — сказал он.
Также Сунак выразил уверенность, что война закончится за столом переговоров, однако только Киев должен определять, когда они могут начаться.
Британский премьер заявил, что Лондон и Париж будут стоять бок о бок с украинским народом, как и другие страны.
"Успехом в прошлом году стало укрепление альянса стран, не только в НАТО, не только в Европе, альянса, протянувшегося по всему миру", — добавил Сунак.
Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания и Франция, 10 марта, договорятся о разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской агрессией.
Также мы информировали, что страны Европейского Союза согласились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов, чтобы помочь Украине.
Читайте также: