Столтенберг анонсировал важное соглашение на саммите НАТО по Украине

Генсек Альянса подчеркнул, что Россия будет цинично продолжать убивать гражданских украинцев, если ее не остановить.

На саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля члены Альянса договорятся о постоянной структуре организации поставок оружия Украине и их финансировании.

Об этом генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил во время визита в Софию.

Столтенберг сообщил, что предложил, чтобы союзники на саммите в Вашингтоне договорились о "большой роли НАТО в координации и обеспечении безопасности Украины".

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"Я надеюсь, что мы сможем договориться о постоянной структуре для организации стабильных поставок оружия Украине", — сказал генсек Альянса.

Столтенберг также высказался, что российский удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове – пример того, что Россия будет цинично продолжать убивать гражданских украинцев, если ее не остановить.

"Мы видели ужасную атаку на гипермаркет в Харькове в эти выходные, много гражданских погибли, много получили ранения. Это очередной пример того, насколько жестока эта война. Она должна завершиться, и Россия должна прекратить атаковать суверенную страну", — заявил генсек НАТО.

К слову, накануне Столтенберг призвал союзников по НАТО, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для ударов по военным целям в России.

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