Storm Shadow для Украины: аналитик оценил распределение ролей США и Европы в военной помощи

Италия вместе с Францией и Великобританией намерена передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP EG.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил распределение ролей США и Европы в военной помощи Украине.

По его словам, это очень "интересная тенденция" в предельно возможной поддержке Украины средствами поражения такого типа. Ведь накануне к передаче планирующих бомб JDAM от США, AASM Hammer от Франции присоединилась Британия с Paveway IV (авиабомба с лазерной наводкой – ред.).

"Пока в Конгрессе США бушевали политические страсти, Европа решала проблему с поставками боеприпасов Украине и была сформирована чешская инициатива, в которой Чехия стала посредником по передаче боеприпасов", — отметил он.

Также в очень сжатые сроки Прага нашла возможность стать посредником почти на 1,5 миллиона снарядов для Украины. Что при среднем настреле по 5-7 тысяч выстрелов в сутки – фактически годовой запас для Украины, отметил Коваленко.

"И все это указывает на определенное распределение ролей. Похоже, что в ближайшей перспективе именно такой будет главная роль Европы в вопросах обеспечения Украины – БК. А что же касается США? А от США приоритет может быть сделан на железо". Много "железа", с учетом того, какой был размер помощи в 2024 году по сравнению с 2022 и 2023", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, ВСУ взяли под контроль остров Нестрига – что это значит для освобождения Херсонщины.

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